Türkiye’de Bir İlk! Market, Manav ve Parklar Kapatılıyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kırmızı kategoride bulunan Aksaray hakkında konuşma gerçekleştirdi. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında yeni kararlar alan Vali, flaş açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Aksaray’da denetime çıkan Vali Aydoğdu, yeni alınan kararlar ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında market, manav ve parkların da kapatılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşan Aydoğdu, çarpıcı açıklamalara imza attı. İşte o açıklama!

Hamza Aydoğdu, Türkiye’de ilk kez uygulanacak kararın önem teşkil ettiğini anlattı. Pazar günü yaşanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte market, manav ve parkların da kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı. Aksaray Valisi Aydoğdu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hiçbir vatandaşın dışarı çıkmayacağını ve bir gün süre ile sabretmek zorunda olduklarını dile getirdi. Yapılan bu açıklama sonrasında Vali Aydoğdu, Pazar gününden önce vatandaşları tüm ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kırmızı kategoride bulunan Aksaray’da korona virüs kapsamında alınan tedbirler arttı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yapılan denetimlerin 1500 kişilik bir ekip ile gerçekleştiğini bildirdi. Ülke geneli gibi Aksaray’da da Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını söyleyen Aydoğdu, Pazar günü ise hiçbir vatandaşın dışarı çıkamayacağını bildirdi. Marketler, manav, parklar ve bakkallar dahil olmak üzere her yerin kapalı olacağını açıklayan Hamza Aydoğdu, bu gelişmelerin Aksaray’ın geleceği için oldukça önemli olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Vatandaşlarından duyuruları iyi okumaları gerektiği hakkında bilgi paylaşımında bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, istisnalar da dahil olmak üzere sokağa çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Yalnızca süt üreticilerinin günlük toplanma için seyreltilmiş bir şekilde dışarı çıkabileceği vatandaş ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra Vali Aydoğdu, Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından önce vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ifade etti.