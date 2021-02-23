Türkiye Yine Zirvede! 2021 Yılının En Güçlü Orduları Açıklandı

Global Power tarafından yapılan araştırmaların sonucu belli oldu. Araştırmada 139 ülke baz alındı, konunun detayları haberimizde

Türkiye Yine Zirvede! 2021 Yılının En Güçlü Orduları Açıklandı

2021 yılın askeri güç sıralaması belli oldu,  ülkelerin deniz, hava ve kara gücü asker sayısı ile coğrafya ele  alınarak  ülkelerin askeri güçleri sıralandı.  Global Power'ın  yayınlamış olduğu sıralamada Ortadoğu'da Türkiye lider konumdayken,  dünya sıralamasında ise hatırı sayılır bir sıralamada yerine aldı.

Global Power'ın her yıl düzenli olarak yayınlamış olduğu askeri güç raporu bu sene içinde belli oldu.   Global Power tarafından yayınlanan liste, hava,  deniz,  kara, coğrafi, asker  sayısı incelenerek oluşturuluyor.

Ülkenin toplam nüfusunun 82 milyon 17 bin 514 olarak baz almış olduğu raporda,  her sene 1  milyon  406 bin 994 kişi  askere  gitme yaşına ulaşıyor.  Ülkeler arası askere gitme yaşı gelen gençler sıralandığında Türkiye 139 ülke içinde 15. sırada bulunuyor,  mevcut insan gücünde ise  41 milyon  874 bin  832  kişi olduğu  belirlendi.   

Hava Gücüne ilişkin alınmış olan verilerde ise,  saldırı helikopterlerin de  listede 6. sırada yer alan Türkiye,  eğitmen,  helikopter ,tanker filosunda ise listede ilk 10'da yer almayı başardı.

Deniz Kuvvetleri gücüne ilişkin olarak alınmış veriler de ise,  fırkateyn sayısı ile 3 sıraya yerleşen Türkiye,  korvetler,  Kara Kuvvetleri kapsamında bulunan zırhlı araçlar, denizaltılar, ağır silahlar, tanklarında  göz önüne alınarak oluşturulmuş  olan listede ilk onda yer alıyor.

Ayrıca Türkiye bulunmuş olduğu coğrafi konum neticesinde,  lojistik ve coğrafi konum faydaları ile listede ön  sırada bulunurken,  bağlantı noktaları ve terminallerde 10 sırada bulunuyor.

Global Power tarafından yapılmış olan araştırmaya göre,  Ortadoğu baz alındığında Türkiye 14 ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yerini alıyor.

 İlk üç şu şekilde sıralanıyor;  Türkiye, Mısır, İran 

Güç sıralamasında diğer 11 ülke ise şu şekilde sıralanıyor ;  Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Kuveyt, Umman, Ürdün,  Yemen, Katar, Bahreyn, Lübnan

Yapılan araştırmaya 139  ülke dahil edilirken 139. sırada bulunan ülke Butan oldu.

Türkiye 139 ülke içinden 11. sırada yer alırken,  15. sırada Almanya, 18. sırada İspanya Yunanistan 29.  sırada, 31. sırada İsveç yer alıyor.

139 ülkenin  bulunduğu listede ilk 3 ise şu şekilde;  ABD, Rusya, Çin

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