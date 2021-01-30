Türkiye'yi kuraklık bekliyor! Yağışlarda yüzde 20 azalma yaşanacak

Türkiye'yi ciddi bir kuraklık tehlikesinin beklediği biliniyor. Sonbahar aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranlarında ciddi bir azalma yaşanması herkesi tedirgin etmişti. Son dönemde yağışların etkili olması barajları rahatlatsa da bu kuraklık gerçeğini değiştirmiyor. Vatandaşların ileride sıkıntı yaşamamaları için suyu mutlaka tasarruflu kullanmaları önem taşıyor.

"Yağışlar azalacak"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tolunay, 2040 senesine kadar Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Ege Bölgesi kıyılarında kış mevsiminde etkili olacak yağışların artacağını ifade etti. Prof. Dr. Tolunay, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve Ege Bölgesi'nin kıyıları haricinde ilkbahar mevsiminde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışların yüzde 20 oranında azalabileceğini belirtti.

2041-2070 döneminde ne olacak?

Doğu Akdeniz ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2041-2070 yılları arasında kış mevsiminde yağışlarda yüzde 20 oranında azalma yaşanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Tolunay, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsiminde yağışların yüzde 30 oranında azalabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Tolunay, İç Anadolu Bölgesi'nin ufak bir bölümü ve Ege Bölgesi kıyıları haricinde sonbahar yağışlarının azalmasının beklendiğini ifade etti.

Kuzeydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ve Kıyı Ege haricinde 2071-2099 yılları arasında ilkbahar mevsiminde yağışların yüzde 20 oranında azalabileceğini belirten Prof. Dr. Tolunay, yaz yağışlarının Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi kıyıları haricinde yüzde 40 civarında azabileceğine dikkat çekti.

WWF su kıtlığı için uyarmıştı

WWF (Dünya Yaban Hayatı Fonu), Türkiye’nin önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı. İnsanların suya erişimi hususunda ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirten WWF (Dünya Yaban Hayatı Fonu), Türkiye'de su kıtlığı riski oranının yüzde 2,78 olduğunu bildirmişti. WWF (Dünya Yaban Hayatı Fonu) tarafından yayınlanan rapora göre, Filistin'de bu oran yüzde 3,67. Bu durumda ülkemiz, su kıtlığı konusunda dünyanın en riskli yeri olarak görülen Filistin'e yaklaştı. Norveç, yüzde 1,54 ile su kıtlığı hususunda en risksiz ülke.

Söz konusu raporda, yıllık su tüketiminin ülkemizde kişi başına 1,519 litre olduğu ifade edilmişti. Nüfusun 2030 yılında 100 milyona ulaşmasıyla beraber yıllık su tüketiminin ülkemizde kişi başına 1.120 litreye düşeceği belirtilmişti. Su kıtlığı oranının 1.700 litre olarak belirlendiğine dikkat çekilmişti.

NASA'dan da uyarı gelmişti

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), ülkemizde bulunan yer altı su rezervlerine ilişkin bir harita paylaşmıştı. Söz konusu harita, 11 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye'de bulunan yer altı sularının durumuna yer verilmişti. Kırmızı renkte ve turuncu renkte gösterilen bölgelerin ortalamaya göre düşük suya sahip olduğu, mavi renkte gösterilen bölgelerin ise ortalamaya göre yüksek suya sahip olduğu ifade edilmişti. GRACE-FO uyduları ile hazırlanan haritada, genel olarak ülkemizdeki yer altı sularının ortalamaya göre düşük olduğuna işaret edilmişti. NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin içme suyu kaynakları ve yer altı sularının "yağışların az olmasından" etkilendiği kaydedilmişti. Ülkemizde yer altı suları ve toprak neminin düşük düzeylerde olduğuna dikkat çekilmişti.