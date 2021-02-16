Türkiye'ye o ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kararı!

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Mutasyonlu koronavirüsün yayılmasıyla birlikte vaka sayıları da artıyor. Sağlık Bakanı Koca, dün il bazında vaka sayılarının yer aldığı bir harita paylaştı. Söz konusu haritaya göre, 8-14 Şubat günleri arasında vaka sayısının en fazla olduğu ilk 3 il sırasıyla Trabzon, Rize ve Ordu oldu. Trabzon'da 100 bin kişide 228,02 vaka, Rize'de 100 bin kişide 202,44, Ordu'da 100 bin kişide 194,42 vaka tespit edildi. 3 büyükşehire bakıldığında İstanbul'da 100 bin kişide 60,19 vaka, İzmir'de 100 bin kişide 44,39 vaka, Ankara'da ise 100 bin kişide 35,49 vaka kayıtlara geçti.

Test yeterli değil

Koronavirüs tablosu bu şekildeyken Türkiye'ye Brezilya, Güney Afrika, İngiltere ve Danimarka'dan gelen kişilere son 72 saat içerisinde uygulanan koronavirüs testi artık yeterli değil. Söz konusu kişilerin 14 gün boyunca karantina altında tutulmaları mecburi oldu. Brezilya ve Güney Afrika'da gelen kişiler kendileri için hazırlanan yurtlarda karantina altında tutulacak. İngiltere ve Danimarka'dan gelen kişiler ise bildirdikleri adreslerde karantina altında olacaklar.

10'uncu günde test yapılacak

Söz konusu ülkelerden gelen kişilere karantinanın 10'uncu gününde koronavirüs testi uygulanacak. Testin negatif çıkması halinde karantina sona erecek. Testin pozitif çıkması durumunda karantina sürecek.

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilirse...

Öte yandan, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişilere tedavi sürecinin ardından 10'uncu günde kesinlikle test uygulanacak. Testin pozitif çıkması durumunda karantina sürecek. Ayrıca, 48 saatte bir olmak üzere koronavirüs testi yeniden yapılacak. Test negatif dönene dek karantina devam edecek. Temaslı kişilere de karantinanın 10'uncu gününde koronavirüs testi yapılacak. Söz konusu testin sonucu negatif çıkana kadar temaslıların karantinası da sürecek.

10 binden fazla ekiple çalışma yürütüldü

Türkiye'de Mart ayında filyasyon faaliyetleri 4 bine yakın ekiple başlatıldı. Söz konusu faaliyetler, koronavirüs tablosuna göre sayıca farklılık gösteren ekiplerle kesintisiz bir şekilde sürüyor. Türkiye'de 2020 senesinin Ekim ve Kasım aylarında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin sayısı zirve yaptı. Türkiye genelinde bu süreçte 10 binden fazla ekiple koronavirüs vakaları ile temaslıları takip edildi.

Mutasyonlu koronavirüse yakalananları da takip ediyorlar

Filyasyon ekipleri, şu anda mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişiler ile temaslılarını da takip etmeye başladı. Türkiye'de şu anda ortalama olarak 9 bin filyasyon ekibi görev yürütüyor. İstanbul'da ise yaklaşık 1.000 ekip bulunuyor. Filyasyon ekipleri, bir yandan koronavirüs vakaları ile temaslılarını takip ederken, diğer yandan 85 yaş ve üstü olan veya hastaneye gidebilecek durumda olmayan vatandaşların evlerine giderek koronavirüs aşısı uyguluyor.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 945 vaka tespit edilirken, 7 bin 106 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 91 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 660 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının yanı sıra kaynağı belirsiz olan 106 mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini de belirtmişti.