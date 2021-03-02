"Türkiye'ye nükleer enerjiyi önerdiğim için utanıyorum!"

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin üstünden 10 yıl geçti. Eski Japonya Başbakanı Koizumi Juniçiro ile Eski Japonya Başbakanı Naoto Kan, nükleer gücün risklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'ye önermiştim"

4 Haziran 2010 ile 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında başbakan olarak görev yürüten Naoto Kan, Fukuşima nükleer felaketinin henüz yaşanmadığı bir zamanda Türkiye'ye giderek satış toplantılarına katılım gösterdiğini söyledi. Naoto Kan, Türkiye'ye nükleer enerji getirilmesine ilişkin bir projeye sahip olunması durumunda Türk yetkililere söz konusu teknolojiyi Japonya'dan satın almalarını önerdiğini hatırlattı. Şimdi bu önerisinden utandığını kaydeden Naoto Kan, şimdi olsa asla böyle bir şey önermeyeceğini dile getirdi.

"Ders çıkaralım"

Naoto Kan ile Koizumi Juniçiro, Fukuşima nükleer felaketinden mutlaka ders çıkarılması gerektiğini belirterek, nükleer gücün terk edilmesine yönelik çağrıda bulundu.

"Nükleer reaktörler tekrar çalıştırılabilir"

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide tarafından yürütülen "2050 senesine dek sıfır karbon hedefi" stratejisine tepki gösteren Naoto Kan, böyle bir durumda 2011'den sonra faaliyetleri durdurulan nükleer reaktörlerin tekrar çalıştırılabileceğine dikkat çekti.

"Ülkeyi nükleer güç haline getirmek istiyorlar"

Naoto Kan, yenilenebilir enerjinin önünde yapısal engellerin bulunduğunu belirterek hem hükümet yetkililerinin hem de akademisyenlerin ülkeyi nükleer güç haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Söz konusu kişilerin yeni tesislerin çok maliyetli olduğunu ve nükleer atıkların doğru bir şekilde boşaltılamayacağını bildiklerini aktaran Naoto Kan, bunun devam ettirilmesinden yana olan üçüncü kişilerin bulunduğunu dile getirdi.

"Birçok doğal kaynağa sahibiz"

Naoto Kan, Japonya'nın rüzgâr gücü, hidrogüç ve güneş enerjisi gibi birçok doğal kaynağa sahip olduğuna dikkat çekerek, daha maliyetli ve daha az güvenilirliğe sahip olan bir kaynağın kullanılmasını garip bulduğunu ima etti.

Ne olmuştu?

Japonya'ya bağlı Tōhoku bölgesinde 11 Mart 2011 tarihinde 9,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin büyük bir tsunami gerçekleşmişti. Bu nedenle Fukuşima nükleer santralinde bulunan 3 etkin reaktör kapatılmıştı. Tsunami yüzünden elektrik şebekeleri hasar görmüş, nükleer santralde bulunan jeneratörleri su basmıştı. Nükleer santralde elektrik kesintisi gerçeklemiş, soğuma eksikliği nedeniyle burada kısmi olarak erime ve patlamalar gerçeklemişti. 9 tane reaktörün tümünde ve yakıt tankında problemler oluşmuştu.

Hidrojen patlamaları yüzünde 1 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı reaktörlerin bulunduğu binaların tepeleri havaya fırlamış, 2 numaralı reaktörde patlama gerçekleşmiş ve 4 numaralı reaktörde de yangın çıkmıştı. Yakıt tanklarında bulunan su düzeylerinin azalması neticesinde tanklarda aşırı ısınma gerçekleşmişti. Radyasyon sızıntısı nedeniyle nükleer santralin çevresinde bulunan 20 kilometre çapındaki bölge tahliye edilmişti. 170-200 bin insanın bölgeden ayrılması sağlanmıştı. Nükleer sızıntının tehlike seviyesi ise 7'ye yükseltilmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 15:09