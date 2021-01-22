Türkiye'ye 10 milyon doz aşı daha gelecek!

Koronavirüsün şu ana kadar 24 bin 640 can aldığı Türkiye'de toplu aşılama başladı. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısını ilk yaptıran isim oldu. Daha sonra vatandaşlara örnek olmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı yaptırdı. Koca'nın çağrısı üzerine siyasi parti liderlerinden bazıları da peş peşe koronavirüs aşısı yaptırdı. Ülkemizde şimdiye dek 980 binden fazla sağlık personeli aşılandı. 19 Ocak Salı günü huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakım evlerinde yaşayanların yanı sıra buralarda çalışan vatandaşların aşılanmasına geçildi. Aynı gün içerisinde 90 yaş ve üstü kişiler de evlerinde koronavirüs aşısı olmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca, 21 Ocak Perşembe günü 85 yaş ve üstü kişilerin evlerinde koronavirüs aşısı olmaya başladıklarını duyurdu.

"10 milyon doz gelecek"

Türkiye'de toplu aşılama hız kesmeden sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşılara ilişkin flaş bir açıklama geldi. İkinci parti CoronaVac aşılarına onay verildiğini belirten Erdoğan, söz konusu aşıların bu haftanın sonuna kadar Çin'den Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Erdoğan, 10 milyon doz CoronaVac aşısının daha geleceğini duyurdu.

"Aşılama süreci devam edecek"

Yaşlı ve engelli bakımevleri ile huzurevlerinde aşılamanın süreceğini aktaran Erdoğan, Bilim Kurulu'nun çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de toplu aşılamanın devam edeceğini bildirdi.

Şu ana kadar kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 180 binden fazla kişi aşılandı.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde tespit edilen vaka sayısı 6 bin 289 oldu. Son bir günde iyileşen kişi sayısı 6 bin 113 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs 153 can aldı. Ülkemizde şu ana kadar 24 bin 640 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

"25-30 milyon doz daha teslim edilecek"

Koronavirüs aşısını yaptırmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 25-30 milyon koronavirüs aşısının daha geleceğini söylemişti. Erdoğan, CoronaVac aşısı haricinde Almanya ile de aşı için görüşmelerde bulunulduğunu ifade etmişti. Yerli koronavirüs aşısına dair çalışmaların da sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, bu aşıların Nisan-Mayıs döneminde hazır olmasını beklediklerini kaydetmişti.

5 dakika aşı, 15 dakika bekleme

Koronavirüs aşısının yapılması sadece 5 dakika sürüyor. Olası bir reaksiyona karşı vatandaşlar aşı olduktan sonra 15 dakika bekletiliyor.

Randevu nasıl alınıyor?

Vatandaşların aşı randevusu için e-Nabız uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Burada ekrana gelen MHRS sisteminden Randevu al seçeneğine tıklanıyor. Aile hekimlerinden veya kliniklerden koronavirüs aşısı yaptırmak için belirli bir tarih ve saat seçiliyor. Uygulamayı indirme imkânına sahip olmayan kişiler de ALO 182'yi arayarak rahatlıkla randevu alabiliyorlar.