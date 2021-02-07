Türkiye ve Musk Birleşti! Türkiye Uzaya İlk Astronotunu Gönderiyor

Türkiye Elon Musk ile Ortak Proje Kapsamında Uzaya İlk Türk Astronotunu Gönderecek

Space X uzay programının mimarı Elon Musk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buluşmasının ertesinde Türkiye Uzay Ajansı tarafından 9 Şubat 2021 tarihini vurgulayan uzay görüntüleri içerikli bir gönderi yayınladı. Popüler bir sosyal medya uygulaması aracılığı ile yayınlanan gönderi oldukça merak uyandırdı. Gizemli içerik hakkında üretilen teoriler arasında ortaklaşa gerçekleşecek olan bir proje kapsamında bir Türk astronotun uzaya gönderilmesi iddiası da bulunuyor.

27 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Ülkemizde bulunan kamu ve özel sermayeli kuruluşlar ile Elon Musk’ın önderlik ettiği proje ve kuruluşlar arasında uzay ve diğer alanlarda ortaklaşa çalışmalar yapılması üzerine görüşmeler gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

“Türkiye’nin Teknolojik İlerlemesini Hedefleyen Her Girişimi Destekleyeceğiz”

Elon Musk ile arasında geçen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otomobil sektöründe çığır açmış olan Tesla ve uzay alanında önemli çalışmaları olan Space X oluşumlarınının mimarı Elon Musk ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti. Görüşme süresince ülkemizde bulunan kamu ve özel sermayeli kuruluşların uzay teknolojileri ve diğer alanlarda Elon Musk’ın yapılanmaları ile ortaklaşa projeler yönetilmesi hususunda istişare edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin teknoloji başta olmak üzere hiçbir alanda dünya üzerindeki gelişmelerden geri kalmaması adına yapılan çalışmaları desteklediğini belirtti.

Uzay Ajansı’nın 9 Şubat’ı İşaret Eden Paylaşımı Ne İfade Ediyor?

İkili arasında gerçekleşen görüşme sonrasında Türkiye Uzay Ajansı tarafından 9 Şubat 2021’i vurgulayan bir video paylaşımı yapıldı. Detaylı bir açıklama bulunmayan ve yoğun bir gizem unsuru taşıyan videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmiş olan “İstikbal Göklerdedir” sözü ile anlamlandırılmış olan video paylaşımının Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na yönelik gelişmeler olacağına işaret ettiği düşünülüyor.

Ahmet Hakan Şaşırtıcı Bir İddiada Bulundu!

Hürriyet gazetesinde yazmakta olan Ahmet Hakan yayınlanan bir yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin bir uzay programı işbirliğine işaret ettiğini, 9 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak olan bir program ile de uzaya bir Türk astronot gönderme çalışmalarına başlanacağını iddia etti.

Hakan aynı zamanda konuya ilişkin daha fazla detaya ulaşmak için birçok ilgili mecraya ve bağlantılara ulaşarak iz sürmeye çalıştığını fakat uzaya bir Türk astronot gönderilmesi söylentisi dışında 9 Şubat tarihinde Külliye’de yapılacak tören ve Milli Uzay Programına ilişkin başka bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.