Türkiye Su-57 alırsa kâbusunuz olur!

ABD patriot vermediği için Rusya'dan S-400 alan Türkiye, ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Şu an Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunması ve kullanılıyor olması gereken 6 adet F-35, Trump yönetiminin kararıyla ABD Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti. Türkiye bu kez de alternatif savaş uçaklarını değerlendirmeye başlamıştı.

Tabii ki listenin en başında Rus yapımı Su-57'ler bulunuyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği, Ankara ile Moskova arasında da olumlu mesajların verildiği Su-57 konusunda resmî anlamda adım atılmış değil. Türkiye bir taraftan alternatif savaş uçağı arayışını sürdürürken diğer taraftan da boş durmayarak enerjisini yerli ve millî savaş uçaklarının geliştirilmesine yöneltmiş durumda.

FSVTS (Rusya Federal Askerî ve Teknik İşbirliği Servisi) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova tarafından yapılan "Rusya olarak, Türkiye ile Su-57 ve Su-35 savaş jetlerinin tedariki üzerine görüşmelere hazırız" açıklaması sonrası, 19FortyFive sitesinde makale yazan Amerikalı uzman Peter Suciu, Ankara'nın Rus Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına ilgisinin altında yatan nedenin F-35 projesinden çıkarılması olduğunu belirterek, F-35 tedariki sorununun altında yatan sebebin ise Türkiye'nin Rusya'da S-400 füze sistemi alması olduğunu hatırlattı.

"Bu, NATO'nun kâbusu olur"

Ankara'nın Su-57 savaş uçaklarından alınması yönünde bir karar vermesinin NATO için kâbus olacağının altını çizen Amerikalı uzman Peter Suciu, öte yandan Türkiye'nin TF-X (Millî Muharip Uçağı) geliştirme çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı.

Sputnik'te yer alan haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 tedarikinin mümkün olmaması durumunda Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının alımının da değerlendirileceği yönündeki ifadesi hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl önce Rusya'daki programında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile birlikte başkent Moskova'daki MAKS-2019 fuarına katılmış ve Su-57 ile Su-35 savaş jetlerini yakından inceleyerek bilgi almıştı.