Türkiye'nin neden nükleer enerjiye ihtiyacı var?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilen törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin nükleer enerjiye erişim sağlanmasının belirli merkezlerce önlendiğini dile getirdi.

"Engellemeler gerçekleşti"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Dönmez, Türkiye'nin senelerce nükleer enerjiye sahip olamamasının sebeplerini anlattı. Dönmez, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarından önceki hükümetlerin de nükleer enerjiye ilişkin teşebbüslerde bulunduğunu ancak bazı engellemelerle karşılaştıklarını ifade etti. Söz konusu engellemelerin bazılarının çevreciler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Dönmez, bazılarının ise Türkiye'nin nükleer enerjiye erişmesini istemeyen merkezler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

"İlk projemizi yapıyoruz"

Dönmez, bu nedenle nükleer enerji konusunda gecikme yaşandığını belirterek, Türkiye'nin şimdi ilk projesini yaptığını ve başka projelerin de yapılmasını umut ettiğini söyledi.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının handikapları var"

Kaynağa bağımlı enerjiye değinen Dönmez, rüzgârın iyi esmesi durumunda tam santralin iyi çalıştığını, esmemesi durumunda ise çalışmadığını söyledi. Dönmez, yağışlı veya kurak sezonlara göre hidrolik santrallerin üretimlerinde değişiklik yaşandığını belirtti. Yaz aylarında güneşin çok iyi olduğunu ancak gece üretilemediğini kaydeden Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu şekilde handikaplarının bulunduğunu ve Türkiye'nin tam da bu yüzden nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Muhalefet tepki göstermişti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin maliyetli ve riskli olduğunu dile getirmişti. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun hukuki ve yasal açıdan tamamen çöktüğünü belirten Akın, söz konusu nükleer santralin inşaatı sırasında meydana gelen patlamaların fiziki altyapıya ilişkin endişelere neden olduğunu söylemişti. Akın, hukuki altyapıya ilişkin kaygıların da mevcut olduğunu belirterek, dünyada nükleer enerjinden kaçınılmasına yönelik politikaların yürütüldüğünü ancak Türkiye'nin ısrarla nükleer santrale yönelik yatırım yaptığını ifade etmişti.

Yenilenebilir enerji yerine nükleer enerjinin tercih edilmesi hususunda ısrarcı olunduğunu belirten Akın, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) bu projeyi tamamen siyasi proje olarak gördüğünü iddia etmişti. Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yerli ve millî olmadığını kaydederek, Türkiye'nin bu koşullar altında nükleer santrale ihtiyacının olmadığını söylemişti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ne değişecek?

Söz konusu nükleer santral senede 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Böylece ülkemizin enerji gereksiniminin yüzde 10'a yakın bir bölümü karşılanacak. Ankara ile İzmir'in bütün elektrik gereksinimi karşılanmış olacak. İstanbul'un elektrik gereksiniminin ise yüzde 90'ı giderilmiş olacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:56