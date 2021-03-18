Türkiye'nin En Pahalı Mahallesi'nde Projeler Askıya Alındı

Türkiye'nin ve dünyanın en varlıklı insanlarının ev satın aldığı bunun yanı sıra lüksün ve eğlencenin de merkezi olan Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılan anlaşmaların durdurulduğu öğrenildi. Milyon dolarlık fiyatları olan evlerin projeleri ise askıya alındı. İşte Yalıkavak Mahallesi hakkında detaylı bilgiler…

Yaz mevsiminin en gözde merkezlerinden biri olan Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılaşmanın durdurulduğu haberi öğrenildi. Jet sosyetenin favori mekanı olarak bilinen ve milyon dolarlık projelerin gerçekleştirildiği mahallede durdurulan yapılaşmaya mahkeme karar verdi. Yalıkavak Mahallesi'nde durdurulma kararı alınan yapılaşmanın Bodrum Belediyesi’ne mahkeme tarafından tebliğ edildiği açıklandı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde duran yapılaşma hakkında Belediye Başkanı Ahmet Aras bir konuşma gerçekleştirdi. Mevcut durum olarak Yalıkavak'ta devam eden inşaatların seviye tespiti yapıldıktan sonra kendilerine tebliğ edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Durdurulma meselesini ise biraz “muamma” şeklinde açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı şeylerin devam edebileceğini söyledi. Kalıbı çakıp, demiri döşedikten sonra en azından onların beklenmesi gerektiği bildirildi. Aksi takdirde ciddi bir kayıp yaşanabileceği konusunu gündeme getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu anda belediyeden hiçbir şekilde ruhsat kesilmediğini söyledi.

Belediye Başkanı Aras, Bodrum'u korumak zorunda olduğunu dile getirdi. Bodrum'un koruma ihtiyacına dikkat çeken Aras, güncel olarak büyük bir tahribat yaşandığını ifade etti. Kaçak bir inşaatın söz konusu olmadığını ve mevcut hak verilen planlar yolu ile yapılaşmanın hızla ilerlediği açıklandı.

Bakanlığının temyize başvuracağı ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konu ile ilgili bilgi ve belge topladığına devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı, bakanın elbette temizle başvuracağını ancak bunun bir süreci olduğunu belirtti. Bu durum karşısında bazı mağduriyetlerin de yaşanabileceği sözlerini söyleyen Aras, özellikle Yalıkavak'ta devam etmekte olan şantiyeleri gündeme getirdi. Oralarda çalışan kişilere sisteme kapattığımızı ve 6 ay sonra yeniden başlayacağımızı söylediğimizde ciddi bir mağduriyetin ortaya çıkacağına vurgu yapıldı. Dolayısı ile Çevre Bakanlığı’nın ilgili konuda gerekli temyiz çalışmalarını yaptığını ve yargımızın da doğru karar ne ise onu vereceğine inandığını belirten Aras, konu hakkında düşüncelerini paylaştı.