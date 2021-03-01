Türkiye'nin Covid-19 risk haritası

Türkiye yeni tip koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinde geri sayıma başladı.

Bilhassa uzun süredir kapalı durumdaki iş yerlerinin sahipleri yeni kararları dikkatle bekliyor.

İl il normalleşme

Normalleşme adımları ise "yerinde normalleşme" olarak ifade edilen "yereldeki yetkililerin kararıyla yerel çapta" atılacak.

Yerinde normalleşme kapsamında uygulamaya konulacak kararlar için en başta, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan "illere göre '100.000'de' vaka oranları" dikkate alınacak.

Haritada şehriniz mavi ise nefes alacaksınız

Bu çerçevede kentlerdeki enfekte ve bulaş oranları ile hastane doluluk oranları dikkate alınınca ülkenin büyük bölümü için normalleşme çok zor görünüyor ancak kriterlere ulaşan kentler de bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve vaka sayıları esas alınarak hazırlanan risk haritasında şehirlerin risk durumları da renklerle ediliyor.

Buna göre kırmızı olan şehirlerde vaka sayıları "en yüksek" anlamına, turuncu olan şehirlerde vaka sayıları "yüksek" anlamına, sarı olan şehirlerde vaka sayıları "orta" anlamına, mavi olan şehirlerde vaka sayıları "düşük" anlamına geliyor.

Mavi renge boyanan şehirler son dönemde vaka sayıları bazında ciddi düşüş kaydedenler olurken, ilk normalleşme kararlarının da bu şehirlerde alınması öngörülüyor.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda da Sağlık Bakanlığının risk haritası ve diğer tüm verileri masaya yatırılacak ve kararlar bu veriler ışığında alınacak.

Mavi renkte olan iller

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen ve normalleşmeye en yakın olan şehirler ise şöyle:

Batman, Hakkâri, Iğdır, Muş ve Şırnak.