Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajı iki katına çıktı!

Fransa'nın Afrika kıtasındaki imajı giderek zedelenirken, Türkiye'nin söz kıtadaki imajının daha da güçlendiği tespit edildi. IMMAR isimli bir Fransız araştırma şirketi tarafından konuya ilişkin bir kamuoyu araştırması yapıldı. Söz konusu araştırma kapsamında yabancı ülkelerin halkın gözünde sahip olduğu imaj değerlendirildi.

Fransa'nın imajında düşüş yaşandı

Araştırma, Afrika kıtasında yer alan 12 ülkeden kanaat önderlerinin fikirleri alınarak yapıldı. Fransa'nın Afrika kıtasında sahip olduğu imajın giderek zedelendiği fark edildi. Fransa, 2019 senesinde düzenlenen araştırmada, Afrika kıtasında en iyi imaja sahip olan ülkelere ilişkin listenin 5'inci sırasında yüzde 21 puana sahip olarak yer almıştı. Söz konusu ülke, 2020 senesinde 6'ncı sıraya yüzde 20 puan alarak düşmüştü. 2021 senesinde ise Fransa, 7'nci sıraya yüzde 17 puana sahip olarak geriledi.

Türkiye'nin imajında artış yaşandı

Türkiye'nin Afrika kıtasında sahip olduğu imaja dair büyük bir değişiklik yaşandı. Türkiye, 2020 senesinde yüzde 8 puana sahipken, 2021 senesinde ise yüzde 15 puana yükseldi. Afrika kıtasında en iyi imaja sahip olan ülke olarak Türkiye'yi söyleyen kişi sayısının, bir sene içerisinde yüzde 100 oranında arttığı ifade edildi. THY'nin (Türk Hava Yolları) Afrika kıtasında yeni rotalar oluşturması ve söz konusu kıtaya yönelik yatırımlarının bu konuda belirleyici olduğu düşünülüyor.

En faydalı partnerler hangileri?

Türkiye, en faydalı partnerlere dair listede yüzde 66 puan ile 6'ncı sıraya yerleşti. Çin yüzde 76 puan ile 1'inci sırada yer aldı. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) yüzde 74 puan ile 2'nci sıraya yerleşirken, Kanada yüzde 71 puan ile 3'üncü sırada, Almanya yüzde 71 puan ile 4'üncü sırada, Japonya yüzde 70 puan ile 5'inci sırada yer aldı.

İngiltere, en faydalı partnerlere dair listede yüzde 64 puan ile 7'nci sıraya yerleşti. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) yüzde 60 puan ile 8'inci sıraya yer alırken, Fransa yüzde 57 puan ile 9'uncu sıraya yerleşti. Fransa'nın en faydalı partnerlere dair listede de 2020 senesine kıyasla gerilediği fark edildi.

Çin en faydalı partner

Ülke imajı listesinde 2020 senesine göre 17 puanlık bir kayıp yaşayan Çin, Afrika kıtasında en faydalı partner olarak görülüyor.

ABD en iyi imaja sahip ülke

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), 2020 senesine kıyasla 5 puanlık kayıp yaşasa da Afrika kıtasında yüzde 43 puan ile en iyi imaja sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ülkede polis şiddeti neticesinde George Floyd'un yaşamını yitirmesi ve ardından başlayan protesto gösterileri Afrika kıtasını direkt olarak etkiledi. Fakat söz konusu ülkenin "güçlü ve yumuşak" gücü ile en iyi imaja sahip ülke olmayı başardığı ifade ediliyor. En iyi imaja sahip ülkeler listesinde Almanya yüzde 37 puan ile 2'nci sırada, Kanada yüzde 34 puan ile 3'üncü sırada, İngiltere yüzde 28 puan ile 4'üncü sırada, Çin yüzde 22 puan ile 5'inci sırada, Japonya yüzde 19 puan ile 6'ncı sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:14