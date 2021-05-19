Türkiye Neden En Çok Plastik Atık Alan Ülkelerden Biri Oldu?

Dünya çapında plastik kirliliği ile ilgili olarak yapılan tartışmalar hızla artış gösterdi. Son yıllarda bu konuya dünya genelinde özel bir ilgi gösterilirken küresel plastik atık ticareti de son yıllarda daha fazla vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. Son yıllarda önemli oranda artış gösteren ve beraberinde tartışmalara sebep olan plastik atık kirliliğinin ne olduğu ve neden tartışıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte dünya çapında artış gösteren küresel plastik atık hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilen noktalar…

Plastiklerin doğada uzun süre çözülmeden kalabildiği biliniyor. Plastik çöplerin dünya çapında doğaya zarar vermesi ciddi sorunlara yol açıyor. Üstelik bu durum diğer canlılara da zarar vermekte ve bazı hayvanların mide derinde plastik atıklar birikiyor ve bu şekilde hayvanların bedenlerinde dolaşarak onların ölümlerine yol açıyor. Bunun yanı sıra, mikroplastik ismi verilen küçük parçacıklar ayrılarak hayvanlara, suya ve bu iki kaynaktan da insan bedenine geçiş yapılabiliyor. Diğer taraftan mikroplastiklerin insan sağlığına nasıl bir etki edeceği ise henüz bilinen bir konu değil fakat bu durumun önüne geçilebilmesi adına bazı önlemler alınmakta ve tek kullanımlık plastik ürünler yerine geri dönüşümlü plastik ürünlerin kullanımı artmakta. Bu ürünlerin çöpe atılması yerine geri dönüşüm kutularına atılması ve geri dönüşüm tesislerinde tekrardan kullanılabilir birer plastik haline getirilmesi bir çözüm yöntemi olarak tavsiye ediliyor. İşte hem doğaya hem hayvanlara zararı olan ve çok uzun süre boyunca çözülemeyen plastik atıklar hakkında bir derginin yapmış olduğu araştırmanın sonucu…

2017 senesinde yayınlanan bir dergide yapılan araştırmaya göre ise 2015 yılında üretilmiş olan plastikleri %55'inin çöpe atıldığı, %25,5’inin enerji üretim tesislerinde yakıldığı ve % 19,5’inin ise geri dönüştürüldüğü hakkında bilgi verildi.