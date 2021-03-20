Türkiye mutluluk listesinde kaçıncı sırada?

BM (Birleşmiş Milletler) tarafından Dünya Mutluluk Raporu hazırlandı. 149 ülkenin yer aldığı raporun ilk 3 sırasında yer alan ülkeler Finlandiya, Danimarka ile İsveç oldu. Türkiye, geçen sene 93'üncü sıradayken şimdi ise 104'üncü sıraya kadar düştü. Söz konusu raporda, en mutsuz ülkenin Afganistan olduğu bildirildi.

9'u Avrupa ülkesi

Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk 10 sırada yer alan ülkelerden 9'unun Avrupa ülkesi olduğu görüldü. Avrupa ülkesi olmayan tek ülke ise Yeni Zelanda olarak kayıtlara geçti.

Zirveye yükselen 4 ülke var!

İlk Dünya Mutluluk Raporu, 2012 senesinde yayımlandı. Söz konusu tarihten beri zirveye yükselen 4 ülkenin olduğu görüldü. Danimarka 2012, 2013 ve 2016 senelerinde zirveye yükselirken, İsviçre 2015 senesinde birinci sırada yer aldı. Norveç 2017 senesinde zirveye ulaşırken, Finlandiya ise 2018, 2019, 2020 ve 2021 senelerinde listenin birinci sırasında yer aldı.

Hangi kriterler değerlendirildi?

Dünya Mutluluk Raporu hazırlanırken yolsuzluk seviyesi, cömertlik, insanların kendi yaşamlarına ilişkin karar verebilme hürriyeti, ortalama olarak sağlıklı hayat süresi, sosyal destekler ve GSYH (Gayrisafi Yurt içi Hasıla) gibi kriterlere bakıldı. Söz konusu raporun hazırlık aşamasında 149 ülkeden farklı insanlarla görüşmeler yapıldı.

Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu'nda 149 ülke arasında 104'üncü sırada yer aldı. 2019 senesinde 79'uncu sırada olan Türkiye, geçen sene 93'üncü sıraya gerilemişti. 2019 ve 2020 senelerinde Dünya Mutluluk Raporu'nda 156 ülkeye yer verilmişti.

İngiltere ve ABD kaçıncı sırada?

Dünya Mutluluk Raporu'nda İngiltere 13'üncü sırada yer alırken, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ise 19'uncu sıraya yerleşti.

En mutsuz ülkeler hangileri?

Dünya Mutluluk Raporu'na göre, en mutsuz ülkeler şöyle oldu:

- Lesotho,

- Botswana,

- Ruanda,

- Zimbabwe,

- Afganistan.

Koronavirüs etkiledi

Dünya Mutluluk Raporu'nu hazırlayan kişiler, koronavirüs nedeniyle ülkelerin 3'te 1'inden fazlasında olumsuz duygu ve düşüncelerin büyük oranda arttığına dikkat çekildi. 22 ülkede yaşayan insanların ise her şeyin çok daha iyiye gittiğine dair düşüncelere sahip oldukları tespit edildi.

Asya ülkeleri yükseldi

Asya ülkelerinin çoğunun 2020 senesinde hazırlanan rapora göre sıralamada yükseldikleri fark edildi. Geçen sene 94'üncü sırada olan Çin, bu sene 84'üncü sıraya kadar çıktı.

John Helliwell, Dünya Mutluluk Raporu'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, insanların hayat koşulları ile insanların kendi yaşamlarına olan bakış açılarının karşılaştırıldığını ve bunun sonucunda aynı seviyede olumsuz bir değişim görüşmediğini belirterek, bu durumun şaşkınlığa uğrattığını dile getirdi. Sonuçların koronavirüsle açıklanabileceğini aktaran Helliwell, koronavirüsün ortak bir risk olarak görüldüğünü ve böylece aynı duyguları hissetme ile birlik ve beraberlik halinin meydana geldiğini belirtti.

Finlandiya'da güven fazla

Finlandiya'da yaşayan insanların birbirlerine olan güveninin çok fazla olduğu görüldü. Böylece koronavirüs sürecinde insanların yaşama tutunabildikleri fark edildi. Finlandiya, koronavirüs sürecinde Avrupa ülkelerine kıyasla daha başarılı bir mücadele verdi. Söz konusu ülkede, şu ana kadar 70 bin düzeyinde vaka tespit edilirken, 805 kişi yaşamını yitirdi.

En mutlu 10 ülke:

- Finlandiya,

- Danimarka,

- İsviçre,

- İzlanda,

- Norveç,

- İsveç,

- Lüksemburg,

- Yeni Zelanda,

- Avusturya.

En mutsuz 10 ülke:

- Burundi,

- Yemen,

- Tanzanya,

- Haiti,

- Malawi,

- Lesotho,

- Botswana,

- Ruanda,

- Zimbabwe,

- Afganistan.