Türkiye, Katar ve Rusya anlaşma sağladı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Than toplantı düzenledi. Çavuşoğlu, söz konusu toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İnsani durum daha da kötü bir hale geldi"

Suriye meselesine kalıcı bir şekilde çözüm getirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, bu hedef doğrultusunda oldukça önemli toplantılar düzenlendiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Suriye'deki mevcut insani durumun görüşüldüğünü kaydederek, bu durumun koronavirüs sürecinde daha da kötü bir hale geldiğine dikkat çekti.

"Toprak bütünlüğünü savunacağız"

Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerin engellendiğini belirten Çavuşoğlu, Suriye dışında 6 buçuk milyonu aşkın insanın yaşadığını dile getirdi. Bunlardan 3,4 milyonun şu anda Türkiye'de bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına, sivillerin güvenliğinin sağlanmasına ve teröristlerle mücadele edilmesine yönelik çabaların süreceğini ifade etti.

"Terör örgütleri de konuşuldu"

Çavuşoğlu, Suriye'deki durumun 10 senedir terör örgütleri tarafından suistimal edildiğini belirterek, PKK/YPG terör örgütü ile DEAŞ terör örgütünün de toplantıda konuşulduğunu söyledi. Suriye'nin sınır bütünlüğüne destek verildiğini aktaran Çavuşoğlu, söz konusu ülkenin birlik ve bütünlüğüne ilişkin desteğin sürdürüleceğini aktardı.

"Sorun çıkardılar"

Çavuşoğlu, önceden basit silahların alımı konusunda NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkelerinin sorun çıkardığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin gereksinimlerini farklı ülkelerden karşılayabileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, savunma sanayi alanındaki gereksinimlerin yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğini belirterek, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemi hususunda daha makul bir teklif sunduğunu ve bu şekilde anlaşma sağlandığını ifade etti. Türkiye'nin daha çok hava savunma sistemine gereksinim duyacağını kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu sistemlerin farklı ülkelerden satın alınabileceğini ve hiç kimsenin Türkiye'ye bu konuda tepki göstermemesi gerektiğini aktardı.

"Türkiye'de de toplantı yapılacak"

Çavuşoğlu, gelecek toplantının Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, Suriye'de kalıcı bir şekilde barışın sağlanması gerektiğini söyledi.

"Anlaşma sağlandı"

Lavrov, Suriye'deki ayrılıkçılık eylemlerine ve terörizme karşı mücadele etme hususunda Türkiye, Katar ve Rusya arasında anlaşma sağlandığını ifade etti. Türkiye, Katar ve Rusya'nın ilk defa dışişleri bakanları düzeyinde görüştüğünü belirten Lavrov, Suriye meselesinin BMGK'nın (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) 2354 sayılı kararı kapsamında siyasi yöntemlerle çözüme kavuşturulmasına dikkat çektiklerini aktardı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi hususunda görüş birliği sağladıklarını belirten Lavrov, toplantı sırasında ortak bir bildiriye imza attıklarını söyledi. Lavrov, söz konusu bildiride Suriye Anayasa Komitesi'nin öneminin altını çizdiklerini kaydederek, bu komiteyi desteklemek için hazır hissettiklerini aktardı. Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için çaba harcayacaklarını belirten Lavrov, Katar'ın Suriye konusundaki tavrından memnun olunduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:03