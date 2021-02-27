Türkiye ile Lesotho arasındaki iş birliği anlaşmasına onay verildi!

Lesotho Krallığı, Afrika kıtasında yer alıyor. Söz konusu ülkenin tümünün Güney Afrika'yla çevrelendiği biliniyor. Lesotho Krallığı, 1966 senesinde bağımsızlığını kazandı. 2 milyon 100 bin civarında nüfusa sahip olan ülke, Konya'dan bile daha küçük bir yüzölçüme sahip. Kısıtlı bir ekonomiye sahip olan Lesotho Krallığı, Vatikan ve San Marino kadar tanınan bir ülke değil.

387 bin dolar değerinde ticaret yapıldı

2016 senesinde Lesotho Krallığı ile Türkiye arasında 287 bin dolar değerinde ticaret yapıldığı ifade edildi. 2018 senesinde ise söz konusu rakam, 2 milyon 900 bin dolara çıktı. Lesotho Krallığı ile Türkiye arasındaki iş birliği anlaşmasının, 2003 senesinde hayata geçirilen Afrika Stratejisi kapsamında yapıldığı kaydedildi.

FETÖ'cüler rahatlıkla örgütlenebiliyor

Afrika'da FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) en kolay örgütlenmeyi başardığı ülkelerin Nijerya ve Güney Afrika olduğu ifade edildi. Fakat söz konusu ülkelerde baskı görmeye başlayan FETÖ'cülerin (Fetullahçı Terör Örgütü) farklı ülkelere yönelmeye çalıştığına dikkat çekildi. Türkiye ile Lesotho Krallığı arasındaki iş birliği anlaşmasının, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) unsurlarının söz konusu ülkeye yayılmasını engellemeye yardımcı olacağı belirtildi.

Karşılıklı büyükelçilik açma kararı verildi

Türkiye ile Lesotho Krallığı arasındaki iş birliği anlaşması 3 Kasım 2016 tarihinde imzalandı. Söz konusu ülkeden son yıllarda Türkiye'ye üst düzey ziyaretler yapıldı. Lesotho Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamada, Türk yatırımcıları ülkeye beklediklerini duyurdu Bunun üzerine Türkiye ile Lesotho Krallığı, karşılıklı olarak büyükelçilik açmaya yönelik bir karar verdi.

Hidroelektrik santralleri kurulabilir

Lesotho Krallığı'nın su kaynakları bakımından zengin olduğu biliniyor. Söz konusu ülkede, Türkiye tarafından hidroelektrik santralleri kurulabilir. İş birliği anlaşmasının Lesotho Krallığı'ndaki onay süreci ise hala bitmedi. Onay sürecinin tamamlanıp iş birliği anlaşmasının hayata geçirilmesi durumunda FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) Lesotho Krallığı'nda yayılması karşısında ciddi tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Lesotho Krallığı nerede?

Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde bulunuyor. Söz konusu ülke topraklarının tümünün Güney Afrika topraklarıyla çevrili olduğu görülüyor. Birleşik Krallıktan 1868 senesinde bağımsızlığını kazandı. 1966 senesine kadar da Basutoland olarak isimlendirildi. Lesotho Krallığı, parlamenter monarşi ile yönetilen bir ülke. Buranın başkenti ise Maseru.