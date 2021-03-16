Türkiye hava kirliliğinde kaçıncı sırada?

2020 yılına ilişkin Dünya Hava Kirliliği Raporu yayımlandı. Türkiye, hava kirliliği bakımından 106 ülke arasında 46'ncı sırada yer aldı. İsviçre merkezli IQAir tarafından yayımlanan raporda, hava kirliliğinin en fazla olduğu şehirler ise Düzce, Erzurum ve Çorum olarak sıralandı.

Söz konusu raporun, metreküp başına tespit edilen ince parçacıklı madde yoğunluğuna göre hazırlandığı bildirildi. İyi düzeyde hava kalitesi aralığının 0-12 μg/m³ olarak belirlendiği raporda, orta düzeyde hava kalitesinin ağırlığı da 12,1-35,4 μg/m³ olarak tespit edildi. Türkiye'deki hava kalitesi ise 18,7 μg/m³ olarak belirlendi.

2019 yılına ilişkin hazırlanan Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda Türkiye'deki hava kalitesi 20,6 d μg/m³ olarak tespit edilmişti. Türkiye, 96 ülkenin bulunduğu listede 43'üncü sıraya yerleşmişti.

Hava kirliliği öldürüyor!

İnce parçacıklı maddelerin büyüklüğü, bir saç telinin çapının 30'da birine denk geliyor. Söz konusu maddeler, akciğer kanseri ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Dünyada her sene hava kirliliği nedeniyle 600 bini çocuk olmak üzere 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Hava kirliliğinin global ekonomiye getirdiği yükün maliyeti ise 2,9 trilyon olarak dg açıklanıyor.

Kirli hava solunuyor

Dünyada yaşayan insanların yüzde 90'ından fazlası riskli düzeyde kirli havayı içine çekiyor. Yetkililer, hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde ikamet eden ve hassas gruplarda yer alan insanların nefes alma güçlüğü tehlikesi sebebiyle dışarıda fazla vakit geçirmemeleri gerektiğini ifade ediyor.

Koronavirüs sürecinde ne oldu?

Ulaşım ve sanayiden kaynaklanan emisyonların koronavirüs sürecinde azalması sonucu ülkelerin yüzde 84'ünde hava kalitesi, 2019 senesindeki hava kalitesine kıyasla artış gösterdi. Şehirlerinde de yüzde 65'inde hava kalitesi, 2019 senesindeki hava kalitesine kıyasla arttı. Fakat koronavirüs tedbirlerine son verilmesiyle birlikte hava kirliliğinin yeniden artabileceği ifade ediliyor.

Hava kirliliğinin en fazla olduğu yerler, Doğu Asya ülkeleri ile Güney Asya ülkeleri olarak açıklanıyor. Hava kirliliğinin en fazla olduğu 50 şehrin yer aldığı listede Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş'ten 49 şehrin bulunduğu görülüyor.