Türkiye gıda israfında üçüncü oldu!

BM (Birleşmiş Milletler), gıda israfına ilişkin önemli bir rapor hazırladı. Söz konusu raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Gıda İsrafı Endeksi Raporu'nda, her sene Türkiye'de kişi başına 93 kg. yiyeceğin çöpe döküldüğü ifade edildi.

2021 senesinde ne kadar gıda israf edildi?

Türkiye'de 2021 senesinde 7,7 milyon tonu aşkın gıdanın israf edildiği kaydedildi. Böylece Türkiye dünya sıralamasında kişi başına en fazla gıda israfı yapan üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Kişi başına en fazla gıda israfı yapan birinci ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti. Kişi başına en fazla gıda israfı yapan ikinci ülke ise Meksika olarak açıklandı.

Dünya genelinde durum nasıl?

Gıda İsrafı Endeksi Raporu'nda, her sene dünya genelinde 931 milyon ton yiyeceğin israf edildiği bildirildi. Restoran, ev ve perakende satış noktalarında hazır gıdanın yüzde 17'lik bölümünün direkt olarak çöpe döküldüğü anlaşılmış oldu.

En fazla israf evlerde yapılıyor

Söz konusu rapora göre en fazla israf evlerde yapılıyor. İsraf oranı evler için yüzde 61 olarak açıklandı. BM (Birleşmiş Milletler) ile sivil toplum kuruluşu Wrap tarafından yapılan ortak incelemede, dünyada israf edilen yiyeceğin tamamının 40 ton ağırlığında 23 milyon kamyon dolusu gıdaya tekabül ettiği kaydedildi.

Yalnızca zengin ülkelerin sorunu değil

Yetkililer, 23 kamyonun uzunluğunun dünyanın çevresinin 7 katına denk geldiğini söylüyor. Yiyecek israfının genel olarak zengin ülkelerde yapıldığına inanılıyordu. Fakat neredeyse tüm ülkelerde gelir gruplarına bakılmaksızın ciddi oranda yiyeceğin israf edildiği tespit edildi.

"Global sera gazı emisyonlarının kaynağı"

BM'nin (Birleşmiş Milletler) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 senesine kadar yiyecek israfının yarıya düşürülmesini bekliyor. Sivil toplum kuruluşu Wrap'ten Swannell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, global sera gazı emisyonlarının yüzde 8-10'luk bir bölümünün kaynağını israf edilen yiyecekler olarak nitelendirdi. Swannell, atmosfere en çok sera gazı salan 3'üncü ülkenin yiyecek israfı olarak görülebileceğini söyledi.

690 milyon insanın 2019 senesinden açlıktan etkilendiği öngörülmüştü. Koronavirüs nedeniyle açlıktan etkilenen insan sayısının artacağı tahmin ediliyor.