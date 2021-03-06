Türkiye Geneline Uyarı Yapıldı! Yağışlar Geliyor

Geçen hafta itibariyle Yurt genelinde sürekli değişen hava olayları, bu hafta da değişikliğe uğrayacak. Ara ara sıcak havalar ile bahar havası yaşatan iklim bu hafta yer yer değişiklik gösterecek.

Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da bu akşam itibariyle yağmur ve sağanak yağışı başlayacak, yarın ise Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da Bitlis ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşam saatlerinde başlamak üzere pazar günü akşam saatlerine kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Osmaniye, Adana, Hatay çevresi, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, cumartesi akşamı Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Marmara'da başlaması, pazar günü itibari ile Trabzon Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor, Karadeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur beklenilirken, Bitlis ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Sağanak ve yağmur yağışları için cumartesi akşamından itibaren,stanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ,Bartın, Zonguldak ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Rize ve Trabzon çevresinde Artvin'in kıyı kesimlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve Doğu kesimlerde don olayı ve buzlanma öngörülmesi ile birlikte yer yer pus ve sis oluşması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çiğ oluşma riski bulunuyor.

Yağması ön görülen bu yağışlar ile birlikte havanın 2-8 derece arası düşüş yaşayacağı ön görülürken, diye yerlerde değişiklikler olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey doğu ve kuzey yönlerinden hafif esmesi beklenirken ara sıra orta kuvvette etmesi öngörülüyor.

Denizler için ise Kuzey Ege'de küçük fırtına şeklinde Rüzgar olacağı tahmin ediliyor.