Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı, içinde sıra dışı iddiaların olduğu videolar gerilimi artırmış durumda. Videosunda İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile arasında aracı olduğunu iddia ettiği Hadi Özışık’la yaptığı görüşmenin kayıtlarını paylaşan Peker, Özışık zor durumda kalmasına sebep oldu.

İddialar sonrası açıklama yapan Özışık, Peker’in Soylu hakkındaki söylemlerini yalanladı. Soylu’nun haberi olmadığını belirten Özışık, Peker’le yaptığı görüşmede tüm mesuliyetin kendisinden olduğunu belirtti.

Görüşme videolarının yayınlandığı akşam, Soylu Süper Haber’e konuştu. Konuşmasında, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini söyledi.

"Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm" diyen Soylu'nun 24 Eylül 2020'de Süleyman Özışık ile birlikte TGRT programına çıktığı ve fotoğraf çektirdikleri gündeme geldi.

GAZETE YAZILARINA SON VERİLDİ

Peker’in dün akşam görüşme kayıtlarını ifşa etmesinin ardından TV100 ve HaberTürk’teki "Sağlı Sollu" programındaki işine son verilen Hadi Özışık, iddia üzerine açıklama yaptı.

" "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" dedi. Mücahit Ören’e ait İhlas Gazetecilik bünyesinde yayımlanan Türkiye gazetesi, Süleyman Özışık’ın yazılarına son verdi.

Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptıysam 'şerefsizim' diyen Hadi Özışık, Süleyman Soylu ile olan 'dostluğunu' anlatmıştı. Özışık'ın anlattıklarına bakılırsa, Soylu ona bayağı destek olmuş.

Süleyman Soylu hakkında şunları söyledi:

Ankara'dan İstanbul'a nasıl geldim? Süleyman Soylu aradı. O bana şöyle hitap eder 'Hadi Ağa'.

Sana bir şey söyleyeceğim ama hakikaten utanarak söylüyorum. Biz Doğru Yol Partisi (DYP) iktidarı döneminde hiç bir şey yapamadık ve sizler böyle işsiz kaldınız ve elimizden de bir şey gelmiyor. Fakat şu anda benim elimden bir şey geliyor. Eğer bana kırılmazsan, Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olacağım, bana danışmanlık yapar mısın?

Hay hay dedim. Atladım geldim İstanbul'a. Süleyman Soylu ile görüştüm, oturduk şartları konuştuk. Soylu bana çok iyi imkanlar sağladı. Altıma bir araç verdi, güzel bir maaş verdi, güzel bir makam verdi. Büyük bir vefa göstermişti bana. Yan ben işsizken, güçsüzken, 100 lira paraya ihtiyacım varken, Süleyman Soylu kapımı çaldı.