Türkiye düşmanlarından Biden'a: Sözünü tut!

Başını Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ile Demokrat Senatör Bob Menendez'in çektiği, altında ise 38 senatörün imzasının yer aldığı Türkiye düşmanı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesince açıklandı.

Hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de Demokrat Parti'den senatörlerin adlarının bulunduğu mektupta, Joe Biden'ın 2020 yılı içinde yaptığı bir konuşmaya göndermede bulunularak, (sözde) Ermeni soykırımı gerçeğini (!) resmî olarak tanıma çağrısını güçlü biçimde yaptıklarını, geçmişte 1915 Olayları'nı "Ermeni soykırımı" olarak tanıdığı gibi şimdi de ABD Başkanı olarak yine "Ermeni Soykırım" oyarak tanımaya çağırdıkları belirtildi.

2019 senesinde Amerikan Kongresi'nin her iki kanadı tarafından da kabul edilen "1915 Olayları'nın 'soykırım' olarak tanınması" şeklindeki karar tasarılarına atıfta bulunulan mektupta, Joe Biden yönetiminin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak resmî anlamda tanıyarak ABD Kongresi'ne getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Daha önceki ABD yönetimlerinin "soykırım" olarak tanıma yönünde resmî adım atmadıkları ve sessiz kaldıkları vurgulanan mektupta, Joe Biden yönetiminin bu sessizliği bozması gerektiği savunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, pandemi yılında başkan adaylığı günlerinde 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmiş ve başkan seçilmesi durumunda bu yönde hazırlanacak bir Kongre tasarısına destek sağlayacağını belirtmişti.