Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha gitti!

Türkiye, koronavirüsle mücadele dâhilinde KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) de yardım elini uzattı. Çin aşısı CoronaVac'ın 20 bin dozu, Türkiye Sağlık Bakanlığına ait olan ambulans uçakla yavru vatana gönderildi. Söz konusu ambulans uçak, Ercan Havalimanı'na 28 Ocak Perşembe günü saat 09.38'de ulaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar duyurdu

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den gönderilen 20 bin doz koronavirüs aşısının bugün ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Aşıların ambulans uçakla gönderildiğini belirten Tatar, hem kendisi hem de Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Pilli: Türkiye hep yanımızda!

Türkiye tarafından gönderilen aşıların teslim edilmesinin ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye'nin daima KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini anladığını söyledi. Pilli, Türkiye'nin yalnızca sağlık alanında değil bütün alanlarda ülkesinin yanında olduğuna dikkat çekti.

"Şimdiye dek 20 bin kişiye yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hem kendisi hem de KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) adına teşekkürlerini sunan Pilli, ülkesinde şimdiye dek 20 bin kişinin aşılandığını aktardı. Pilli, Türkiye'den daha fazla aşı istediklerini ve söz konusu aşıların teslim sürecinin devam edeceğini belirtti.

Türkiye ile yaklaşık 500 bin doz için anlaşma sağlandığını kaydeden Pilli, bu durumun kısa süre içerisinde kesinlik kazanacağını ifade etti. Pilli, Türkiye'nin daima yardıma koştuğuna dikkat çekerek, ellerindeki aşıların bugün tükendiğini ve Türkiye tarafından hemen 20 bin doz daha gönderildiğini söyledi. Pilli, aşılama programının süreceğini ekledi.

İlk olarak 14 Ocak günü gönderilmişti

14 Ocak 2021 tarihinde Türkiye tarafından KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 20 bin doz Çin aşısı yollanmıştı. Bunun üzerine yavru vatan 15 Ocak 2021 tarihinde aşılama programını başlatmıştı.

Karantina uygulaması başlatılmıştı

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) hayata geçirilen koronavirüs tedbirleri dâhilinde Lefkoşa'da 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tam karantina uygulanacağı, Girne'de ise 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında tam karantina uygulanacağı ifade edilmişti. Söz konusu süreçte sadece market, kasap, fırın, benzin istasyonu ve eczane gibi işletmelerin faaliyet göstereceği ve bu işletmelerin tedarikçilerinin karantinadan muaf tutulacağı belirtilmişti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının süresi uzatılmıştı

Diğer bölgelerde uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının süresinin uzatılmasına yönelik karar alınmıştı. Söz konusu yasağın saat 20.00 ile saat 05.00 arasında geçerli olacağı ifade edilmişti. Ülkeye girişlerde uygulanan ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan karantina uygulaması kararı da uzatılmıştı.

Online eğitime geçilmişti

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 27 Ocak-10 Şubat arasında ilk ve orta dereceli okullarda online eğitim sistemine geçilmişti. Özel eğitim merkezleri ile kreşler ise söz konusu karardan muaf tutulmuştu. Cenaze törenlerinin yalnızca birinci dereceden yakınlarla gerçekleştirilmesine yönelik karar alınmıştı. Ayrıca, nişan, düğün, nikâh, tiyatro, sinema, sergi, doğum günü, toplu ibadet ve mevlit gibi etkinliklere son verilmesine yönelik kararın süresi de uzatılmıştı.