Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha gidecek!

Türkiye, KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) koronavirüs aşısı konusunda da yardım elini uzattı. Türkiye, daha önce 80 bin doz koronavirüs aşısı gönderdiği KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) bu kez 20 bin doz aşı daha yollayacak.

Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geldi. Oktay, Türkiye'nin bu hafta içerisinde KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 20 bin doz koronavirüs aşısı daha göndereceğini bildirdi. Oktay, böylece KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) şu ana kadar toplam 100 bin doz koronavirüs aşısı gönderilmiş olacağını ifade etti.

"Türkiye'den söz aldık" demişti

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Başbakanı Saner, Türkiye'nin şimdiye dek 80 bin CoronaVac aşısı gönderdiğini belirmişti. AB (Avrupa Birliği) tarafından da 7 bin doz aşının teslim edildiğini aktaran Saner, ikinci dozları yapabilmek için ellerinde 8 bin doz aşının bulunduğunu söylemişti. Saner, 10 bin doz aşıya daha ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Mart ayının sonuna denk ikinci dozların tamamen yapılması durumunda 45 bin kişiye yönelik aşılama sürecinin tamamlanmış olacağını kaydetmişti.

Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştüğünü aktararak, kendisinden KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) aşısız bırakılmayacağına ilişkin söz aldığını ifade etmişti.

Ülkesinde ekonomiye canlılık kazandırmak amacıyla yoğun bir çaba harcandığına dikkat çeken Saner, aşılama programına hız kazandırıldığını söylemişti. Saner, aşılama programı kapsamında 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlıkları olan kişilere öncelik tanındığını belirterek, 8 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olmasına yönelik karar alınan ilkokullar ile ortaokullara dair kararın tekrar değerlendirileceğini ifade etmişti.

"Güneyden daha iyi durumdayız"

Koronavirüs aşısının tedariki hususunda genel olarak dünyada sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Saner, 130 ülkenin hala aşıya sahip olmadığını belirmişti. Saner, ülkesinin aşılama programında GKRY'e (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) daha iyi durumda olduğunu kaydetmişti. Saner, Türkiye'ye yapacağı ziyarette aşılama programına ilişkin çok önemli gelişmelerin meydana gelebileceğini söylemişti.

14 Ocak'ta ilk parti gönderilmişti

Türkiye, KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 14 Ocak 2021 tarihinde 20 bin doz CoronaVac aşısı göndermişti. Bunun üzerine söz konusu ülke, toplu aşılama programını 15 Ocak 2021 tarihinde başlatmıştı. Türkiye, KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 28 Ocak 2021 tarihinde 20 bin doz CoronaVac aşısı daha yollamıştı. 11 Şubat 2021 tarihinde ise yavru vatana 40 bin doz CoronaVac aşısı teslim edilmişti. Böylece toplam 80 bin doz aşı gönderilmiş oldu. KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye'nin sadece sağlık konusunda değil tüm konularda ülkesinin yanında olduğunu söylemişti. Pilli, Türkiye ile yaklaşık 500 bin doz aşı için anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.