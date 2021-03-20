Türkiye'den İstanbul Sözleşmesi kararı!

2011 yılında Türkiye'de imzaya açılması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu. 8 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan "İstanbul Sözleşmesi", 2014 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. 12 bölüm ile 81 maddeden meydana gelen İstanbul Sözleşmesi'nde "kadına karşı şiddet", "aile içi şiddet", "toplumsal cinsiyet" ve "kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" gibi tanımlamalar yer alıyordu. Sözleşmeye göre 18 yaşından küçük kızlar da kadın olarak kabul edilmekteydi.

Karar yayımlandı, sosyal medyadan çeşitli tepkiler geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'ye giren karara göre Türkiye, beklenmedik şekilde dün gece İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Sözleşmeden ayrılma haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu kararın anayasaya aykırı olduğunu ve TBMM'i bu konuyu görüşmek için acil şekilde toplanması gerektiğini kaydetti. Bazı kullanıcılar ise bu sözleşmenin Türk ailesini bölen unsurlar taşıdığını ve sözleşmeden ayrılma kararının yerinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını isteyenler, "Cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" gibi kavramların Türk aile yapısına uymadığı tezini öne sürüyorlar.

Sözleşmenin tartışılan maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Fahrettin Altun ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan paylaşımlar geldi. Kararın alınma sebebini "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir" şeklinde açıklayan Altun, kadınların haklarıyla ilgili mücadele vermeyi sürdüreceklerini aktardı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise kadına yönelik şiddetle ilgili "sıfır tolerans" esas alınarak çalışmalar yapılacağını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 09:05