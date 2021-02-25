Türkiye'den Ermenistan'daki darbe çağrısına tepki!

Ermenistan bu kez de darbe girişimiyle çalkalanıyor. Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için Ermenistan ordusu tarafından çağrıda bulunuldu. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve komutanlar tarafından konuya dair bildiri ilk olarak Rus medyasında gündeme geldi. Söz konusu çağrıyı "darbe girişimi" olarak nitelendiren Paşinyan, destekçilerini sokağa çıkmaya ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı. Bunun üzerine Paşinyan'ın da megafonla sokağa indiği görüldü. Paşinyan, istifa etmeyi ve Ermenistan'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

"Kınıyoruz"

Türkiye'den konuya ilişkin ilk açıklamayı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'da yaptığı açıklamada, darbe teşebbüsüne net bir şekilde karşı olunduğunu söyledi. Ermenistan'daki darbe teşebbüsünü kınadığını belirten Çavuşoğlu, seçimle başa gelen bir hükümete ordu tarafından istifa çağrısında bulunulmasının asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

"İstikrara zarar veriyor"

Çavuşoğlu, Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının kınandığını belirterek, bu durumun Azerbaycan ile kalıcı barış anlaşmasının imzalanması kadar önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, darbe teşebbüslerinin her zaman ülkelerin istikrarlarına zarar verdiğini dile getirdi.

Paşinyan ne demişti?

Destekçileriyle sokaklarda bir araya gelen Paşinyan, istifa etmeyeceğini söylemişti. Paşinyan, ordunun hem kendisine hem de vatandaşlara yönelik bağlılığının tam olduğuna dikkat çekmişti. Ermenistan'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini bildiğini aktaran Paşinyan, ihtilafların yaşanmaması hususunda fikir birliğinin gerekli olduğunu ifade etmişti.

"Düşmanımız yok"

Paşinyan, mevcut durumun hep beraber konuşulabileceğini belirterek, Ermenistan'da düşmanlarının olmadığını söylemişti. Durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Paşinyan, ordu tarafından yayınlanan bildirinin duygusal bir reaksiyon olduğunu ifade etmişti. Paşinyan, görevlerine son vermek zorunda kaldığı ordu yetkililerinin hala kendisi için kardeş olduğunu kaydetmişti.

"Ermenistan'dan gitmiyorum"

Kendisinin ve ailesinin asla Ermenistan'dan gitmeyeceğini ifade eden Paşinyan, yanında olan destekçilerine teşekkür etmişti.

Bildiride ne denilmişti?

Ermenistan ordusu tarafından hazırlanan bildiride, orduya yönelik bazı itibarsızlaştırma girişimlerine karşı hep sabırlı olunduğunu ancak bunun da bir sınırı olduğu ifade edilmişti. Ordunun her zaman düşmanlarla savaşmayı sürdürdüğü kaydedilen bildiride, insanlar için kritik olan bir süreçte Paşinyan hükümetinin doğru kararlar veremeyeceği belirtilmişti. Bildiride, Ermenistan'ın verimsiz şekilde idare edildiği ve dış politikada yanlış kararlara imza atıldığı kaydedilerek, bu şekilde ülkenin çöküşüne yönelik zemin hazırlandığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 15:19