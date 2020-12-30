Türkiye'den Dev Adım!

Türkiye teknolojik atımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada pazartesiyi salıya bağlayan gecede 5A uydusunun uzaya fırlatacağını söyleyerek "Programı yaptık" sözlerini dile getirdi.

5A Uydusu Ne zaman Fırlatılacak?

Heyecanlı bekleyişin sürdüğü bu günlerde Karaismailoğlu çeşitli programlara katılmak için Ordu ilimize gitti. Sırası ile önce Ordu Valiliği sonra Büyükşehir Belediyesi daha sonrasında ise AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyarette bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında ise bazı açıklamalarda bulundu. Adil Karaismailoğlu, partinin toplantı salonunda yaptığı açıklamasında, pazartesiyi salı gününe bağlayan gecede 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu devamında ise, hem ülkemiz, hem uzay açısından ve hem uydu açısından önemli bir gün olduğunu dile getiren Ulaştırma Bakanı, programını yaptıklarını ve heyecanı olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber salı günü için bunun programını yapacaklarını, ardından haziran ayı gibi planını yaptıkları 5B uydusunu uzaya fırlatılacağını ve dünya da ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ettiği 2022'nin ilk aylarında ise uzaya fırlatmayı planladıklarını dile getiren Adil Karaismailoğlu konuşmasını ise şu sözler ile bitirdi, uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız, dedi.

5A Uydusunun Özellikleri Nelerdir?

Türksat 5A, milli imkanlar ile Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının son aylarında uzaya gönderilmesi hedeflenen bir haberleşme uydusudur. TAI'nin bir yerleşkesinin bulunduğu Ankara'da Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, minimum yüzde 20 yerli ve milli kaynaklar ile Airbus firması ile işbirliği neticesinde geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de içinde bulunduğu iletişim uydusu niteliğindedir. Devamında ise gelecek olan Türksat 5-B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılması planlanmaktadır. Projenin gelecek amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusu için tamamen yerli olan kaynaklar sayesinde geliştirilmesidir. Uydu 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş olan ve 3,5 ton ağırlığındadır. Yörünge yerleşimi olarak ise 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Roket tercihi ise Falcon 9 roketidir. Uydunun yörünge görev süresi olarak ise 15 yıl üzerinde olacağı şeklindedir.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 22:32