Türkiye'den 20 Milyon Kişinin Bilgileri Çalındı! Maddi Zarara Uğrayabilirsiniz

Popüler sosyal medya uygulaması bir süredir ardı arkası kesilmeyen skandallarla gündeme geliyor. popüler sosyal popüler sosyal medya Facebook, bu kez de hack skandalı ile karşımıza çıktı. Facebook her geçen gün biraz daha güvenirliliğini kaybetmeye başladı. Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan uygulama güven konusunda git gide kan kaybediyor. Facebook, bir web sitesinde 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Dünyanın her yerinden toplamda 533 milyon kişinin bilgisi yayınlanırken bu kişiler arasında arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtildi.

Toplamda 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştı.

Türkiye'den Yaklaşık 20 Milyon Kişi Var

Toplamda 106 ülkeden Facebook kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları şu şekilde belirtildi; 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da bulunuyor. Facebook kullanan 19 milyondan fazla Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

Telefon numarası ve doğum yerinin yanı sıra doğum tarihi, Facebook ID numarası ve e-posta gibi kişisel bilgilerin sızdırıldığını kontrol eden Insider, birkaç kaydı doğruladıklarınıda ifade etti.

Siber istihbarat firması Hudson Rock'ın CTO'su Alon Gal, konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gal "Yayınlanan sızıntı nedeniyle sosyal mühendislik saldırıları artacak. Ayrıca birçok kişinin bu sızıntılar nedeniyle hackleneceğini veya maddi zarara uğrayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Facebook kullanıcı bilgilerini ücretsiz bir şekilde yayınlandığını bildiren Siber istihbarat firması Hudson Rock'ın CTO'su Alon Gal, "Görünüşe göre Facebook, bilgileri sızdırılan kullanıcılar ile ilgili yardımcı olamayacak. Ancak şirketin olası dolandırıcılık ve hack girişimleri için kullanıcıları uyarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında da web sitesinden Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini sızdırma işlevinde kullanılan yazılımın satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Henüz Facebook yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.