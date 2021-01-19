Türkiye'de önlemler ne zaman gevşetilecek?

Türkiye'de iki aya yakın bir süre önce koronavirüs vakalarının patlak vermesi üzerine yoğun önlemler alınmıştı. Ülke genelinde hafta içi saat 21.00'dan saat 05.00'a kadar uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma yasağının, Cuma günleri saat 21.00'dan Pazartesi günleri saat 05.00'a kadar aralıksız bir şekilde geçerli olacağı ifade edilmişti.

Sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra uzaktan eğitim sistemine geçilmesi, eğlence yerleri, kafe ve restoranların geçici olarak faaliyetlerine son verilmesi gibi önlemlerle birlikte koronavirüs vakalarında ciddi oranda azalma yaşandı. Türkiye genelinde Ocak ayında tespit edilen koronavirüs vakaları, bir önceki aya göre yüzde 60 oranında azaldı. Toplu aşılamaya başlanması ve 800 binden fazla kişinin hızlı bir şekilde aşılanması üzerine vatandaşlar önlemlerin ne zaman gevşetileceğini merak etmeye başladı.

Sokağa çıkma yasağı

Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'de normalleşmenin Mart ayının ortalarında başlayabileceğine dikkat çekiyor. Normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile saat 05.00 arasında geçerli olabileceği ifade ediliyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ise gündüzleri geçerli olmayabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de bulunan ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021'e kadar sürmesine karar verilmişti. Yarıyıl tatilinin üç hafta olacağı ve 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçileceği ifade edilmişti. Yüz yüze eğitime geçiş meselesi de hala tartışılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda ilke kararı alındığını belirterek, "2 gün 2 gün şeklinde bölebiliriz. Belirli sınıf düzeylerinde aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçebiliriz. Sınava hazırlanan ve öğretmenleriyle yüz yüze görüşmek isteyen öğrenciler var. Bilim Kurulu ile bu konuda görüşmeler yapacağız. Koronavirüsün durumuna göre nasıl bir yol izleyeceğimizi duyuracağız." demişti.

Restoranlar ve kafeler

Türkiye'de geçici olarak faaliyetleri durdurulan kafe, restoran ve lokantaların yeniden açılabilmesi için Mart ayına kadar bekleneceği ifade ediliyor. İşletme sahipleri, AVM'lerde olduğu gibi vatandaşlara HES kodu gösterme zorunluluğunun getirilebileceğini söylüyor. Bu mekânların katı önlemler altında 15 Şubat 2021 tarihinde faaliyet göstermeye başlayabileceği belirtiliyor. Kafe, restoran ve lokantaların geçici olarak kapatılması ve yalnızca paket servis hizmeti sunmalarına izin verilmesi sebebiyle birçok aşçı ve garson işsiz kalmıştı. Söz konusu mekânların sıkı tedbirler altında "15 gün boyunca açık, 15 gün boyunca kapalı" olmasına ilişkin formüller sunulmuş ve işsiz kalan vatandaşların yaşadıkları mağduriyete bir nebze olsun çare bulunabileceği ifade edilmişti. Fakat Türkiye'de kafe, restoran ve lokantaların faaliyetlerine hala izin verilmemesi birçok vatandaşı ciddi derecede zor durumda bırakmış görünüyor. İşletme sahipleri, seyahatlere izin verildiğini, düğün ve nişan gibi etkinliklerin hala yapıldığını ancak sadece yeme-içme sektörüne darbe vurulduğunu düşünüyor.