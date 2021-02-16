Türkiye'de Koronavirüs Aşısından Ölen Oldu Mu? İlk Veriler Geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile birlikte, koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların arasında hiç ölüm vakası yaşanmadığı öğrenildi. Aşılama programının ilk aşamasına ait sonuçlar Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi. Bu sonuçlara göre aşı dolayısıyla bir ölüm vakası yaşanmamış ve aşıdan sonra korona kapan kişiler de hastalığı hafif atlatmış.

Koronavirüs aşısının ilk dozları başta sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye yapıldı. Geçtiğimiz günlerde aşının ikinci dozları da yapılmaya başlandı. Koronavirüs aşısının ilk dozuyla ilgili elde ettikleri verileri kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yeni Şafak gazetesine konuştu.

Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olup, üzerinden 10 gün geçtikten sonra entübe olan tek bir kişinin bile olmadığının altını çizdi. Kullanılan aşının, koronavirüse yakalanan kişilerin ‘ağır hasta’ durumuna gelmesini önlediğini söyleyen Koca, virüsün mutasyona uğramış halinden en az etkilenen aşının şu an kullanılan Sinovac olduğunu vurguladı. Koronavirüs aşısının yan etkilerinin beklenenden az olduğunu da ifade eden Koca, aşılamadan dolayı Türkiye’de ağır hasta olan ya da ölen kimsenin olmadığını açıkladı.

14 Ocak tarihinde başlanan aşılamalardan elde edilen ilk verileri Bilim Kurulu üyeleri de değerlendirdi. Kurul üyeleri, koronavirüs aşısı olduktan sonra korona kapanların da hastalığı hafif geçirdiğini ifade ettiler. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada bakanlıkta aşının yan etkilerini yakından takip eden bir alt birim olduğu ve aşılamalardan sonra aşı olan kişilerde görülen durumların kaydedildiğini belirtti. İncelemelerin sonucunda önemli bir yan etki olmadığı görüldü. İnaktif aşı verildikten sonra, vücudun bağışıklık yanıtının yukarı doğru bir eğim gösterdiğini açıklayan Turan, istenen etkinin oluşması için ikinci dozun yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

ÖNEMLİ BİR YAN ETKİ YOK

Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından yapılan değerlendirmede de kendi hastanelerinde, küçük gruplarda izlemelerinin olduğu ve burada aşının yan etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirtildi. Bu yan etkilerin kolda ağrı, baş ağrısı gibi etkiler olduğunu açıklandı. Sağlık Bakanlığının da önümüzdeki günlerde yan etkilerin tamamını açıklayacağını söyleyen Okyay, aşının taşıma kolaylığına da dikkat çekti. Kendisine uygulanan aşıdan sonra çok az baş ağrısı şikayeti olduğunu ifade eden Okyay, çevresinde aşıdan sonra hiç sorun yaşayan biri olduğunu duymadığını söyledi. Fakat aşının önlemler paketinin sadece bir ögesi olduğunu hatırlattı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi. Önlemlere nüfusun büyük bölümü aşılanana kadar dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.