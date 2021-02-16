Türkiye'de kar ve fırtına alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji'nin 16 Şubat Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'de genel olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Ege, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Siirt, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyılarında yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin yağış uyarısı yapılan diğer kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimleri ile Şırnak, Hakkâri, Muş, Bitlis, Bingöl, Giresun, Sakarya ve Kocaeli'de yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Kilis çevreleri ile Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ve iç kesimlerinin yanı sıra Marmara Bölgesi'nde don ve buzlanma bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in içlerinde çığ meydana gelebileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının ciddi seviyede azalacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı için uyarı: Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimleri ile Şırnak, Hakkâri, Muş, Bitlis, Bingöl, Giresun, Sakarya ve Kocaeli'de yoğun kar yağışının etkili olması beklendiğinden muhtemel don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması şart.

Kuvvetli yağmur için uyarı: Doğu Akdeniz ve Orta Akdeniz'de kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörüldüğünden muhtemel su baskını, sel ve şiddetli rüzgâra karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuzeydoğudan ve kuzeyden, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise güneybatıdan ve güneyden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de ise rüzgârın yerel olarak şiddetli fırtına biçiminde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Çığ için uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in içlerinde çığ meydana gelebileceği öngörülüyor. Bu nedenle tedbirli olunması önem taşıyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'un aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de yağmur ve karla karışık yağmur da bekleniyor. Yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 5 derece.

Ankara hava durumu

Çok bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'da akşam saatleri itibarıyla yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık -3 derece.