Türkiye'de geleceğinden umutlu olanların oranı belli oldu!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yaşam memnuniyetine ilişkin bir araştırma yapıldı. Söz konusu araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Türkiye'de mutlu hissedenlerin oranı ne kadar?

Türkiye'de 2019 senesinde 18 yaş ve üstü vatandaşlar arasında mutlu hissedenlerin oranı yüzde 52,4 idi. Türkiye'de 2020 senesinde 18 yaş ve üstü vatandaşlar arasında mutlu hissedenlerin oranı ise yüzde 48,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2019 senesinde 18 yaş ve üstü vatandaşlar arasında mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 13,1 idi. Türkiye'de 2020 senesinde 18 yaş ve üstü vatandaşlar arasında mutsuz hissedenlerin oranı ise yüzde 14,5 olarak açıklandı.

Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha mutlu?

Araştırmaya göre kadınlar, erkeklere göre daha mutlu.

Türkiye'de 2019 senesinde mutlu hisseden erkeklerin oranı yüzde 47,6 idi. Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden erkeklerin oranı ise yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2019 senesinde mutlu hisseden kadınların oranı yüzde 57 idi. Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden kadınların oranı ise yüzde 53,1 olarak bildirildi.

Evliler mi yoksa evli olmayanlar mı daha mutlu?

Araştırmaya göre evli olanlar daha mutlu.

Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden evli vatandaşların oranı yüzde 51,7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden ve evli olmayan vatandaşların oranı ise yüzde 41,3 olarak açıklandı.

Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden evli erkeklerin oranı yüzde 46,7 olarak bildirildi. Türkiye'de 2020 senesinde mutlu hisseden evli kadınların oranı ise yüzde 56,8 olarak açıklandı.

Eğitim seviyesine göre mutluluk oranları nasıl?

Türkiye'de 2020 senesinde bir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranı yüzde 54,4 olarak kayıtlara geçti. Daha sonra ilkokul mezunu kişiler yüzde 50,3 ile ikinci sırada, lise ve dengi okul mezunu kişiler yüzde 46,8 ile üçüncü sırada, yükseköğretim mezunu kişiler yüzde 46,1 ile dördüncü sırada, ilköğretim ya da ortaokul mezunu olan kişiler yüzde 44,2 ile beşinci sırada yer aldı.

Mutluluk kaynağı kişi bazında aile oldu

Araştırmaya göre kişi bazında mutluluk kaynağı olarak ailesini gösterenler daha fazla. Türkiye'de 2020 senesinde kendisini ailesinin mutlu hissettirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 69,7 oldu. Çocuklarının mutlu hissettirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 15 olurken, kendisinin mutlu hissettirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,2 oldu. Mutluluk kaynağını anne/baba olarak gösterenlerin oranı yüzde 3,6, mutluluk kaynağını eş olarak gösterenlerin oranı yüzde 3,5, mutluluk kaynağını torunları olarak gösterenlerin oranı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Mutluluk kaynağı değer bazında sağlık oldu

Araştırmaya göre değer bazında mutluluk kaynağı olarak sağlığı gösterenler daha fazla. Türkiye'de 2020 senesinde sağlıklı olmanın mutlu hissettirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 70,9 oldu. Sevginin mutlu hissettirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 12,8 olurken, başarının mutlu hissettirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,8 oldu. Mutluluk kaynağını para olarak gösterenlerin oranı yüzde 4,6, mutluluk kaynağını iş olarak gösterenlerin oranı ise yüzde 2,3 oldu.

Kamu hizmetlerine göre memnuniyet oranları nasıl?

Türkiye'de 2020 senesinde asayiş hizmetlerinden memnun hissedenlerin oranı yüzde 77,4 olarak kayıtlara geçti. Sağlık ve ulaştırma hizmetlerinden memnun hissedenlerin oranı yüzde 72,1 olurken, SGK hizmetlerinden memnun hissedenlerin oranı yüzde 63,9 oldu. Adli hizmetlerden memnun hissedenlerin oranı yüzde 60,4 olurken, eğitim hizmetlerinden memnun hissedenlerin oranı yüzde 56,2 olarak açıklandı.

Geleceğinden umutlu olanların oranı ne kadar?

Türkiye'de 2020 senesinden geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 69,6 oldu. Bu 10 kişiden 7'sine tekabül ediyor. Geleceğinden umutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı yüzde 68,5 olarak kayıtlara geçti. Geleceğinden umutlu olduğunu belirten kadınların oranı ise yüzde 70,7 olarak belirtildi.