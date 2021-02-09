Türkiye'de fırtına alarmı! 9 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 9 Şubat Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin batı kesimleri ile kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Artvin, Bartın, Zonguldak, Isparta, Antalya, Uşak, Bursa, Yalova ve İstanbul'un yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinin ise açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Genel olarak sağanak ve yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların Ege Bölgesi'nin kıyılarında gece vakitlerinde yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Artvin'in yüksekleri ile Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sabah vakitlerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine kıyasla 6-12 derece fazla olacağı tahmin ediliyor. Genel olarak güneyden hafif ve orta şiddette esmesi beklenen rüzgârın Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Kıyı Ege, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve fırtına biçiminde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgâr için vatandaşlara uyarı: Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Kıyı Ege, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı tahmin edildiği için vatandaşların çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri ile trafikte yaşanabilecek sıkıntılar karşısında hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Çığ için vatandaşlara uyarı: Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunun yanı sıra Doğu Karadeniz'in içinde hava sıcaklıklarının normal koşullara kıyasla 5-10 derece fazla olması bekleniyor. Bu nedenle kar erimesinin yaşanacağı tahmin edildiğinden vatandaşların çığ riskine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da gece vakitlerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı öngörülüyor.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olacak şekilde sağanak yağış beklenen İzmir'de gece vakitlerinde yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı öngörülüyor.

Ankara hava durumu

Parçalı bulutlu geçmesi beklenen Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Antalya hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenen Antalya'da sağanak yağış ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Antalya'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı öngörülüyor.

Zonguldak hava durumu

Parçalı bulutlu geçmesi beklenen Zonguldak'ın günün ilk vakitlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 25 derece olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenen Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenen Erzurum'da günün ilk vakitlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 7 derece olacağı öngörülüyor.

Diyarbakır hava durumu

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin ediliyor.