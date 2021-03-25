Türkiye'de Bugün Neler Oldu? 25 Mart Günü Yaşananlar Olaylar

Bugün itibariyle Türkiye'de yaşanan son dakika haberlerine ilişkin öne çıkan haberler şu şekilde;

AVRUPAYA VİZESİZ DOLAŞIM HAKKI

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uzun süredir devam eden vizesiz dolaşım hakkı için sıcak gelişmeler yaşandı. Yunanistan ve Türkiye arasındaki buzların yavaş yavaş erimesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin konuya sıcak baktığı ifade edildi. Fransız haber ajansı tarafından kaleme alınan konuya göre Türk Pasaportu ile Avrupa'yı vizesiz dolaşım hakkı Haziran ayında netlik kazanacak.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı kararıyla otopark yönetmeliğine ait genelde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 80 metrekareden küçük 3 dare için 1 otopark, 180 metrekare ve üzeri her daire için 2 otopark yapılma zorunluluğu getirildi.

KORONAVİRÜS İÇİN TARİH VERDİ

Hastalığı başlattığı iddia edilen Microsoft kurucusu Bill Gates, hastalığın biteceği tarih hakkında açıklama yaptı. Gates, 2022 yılının sonunda salgının tamamen sona ereceğini ifade etti.

TİCARİ ARAÇLARA YENİ DÜZENLEME

Bugün yapılan açıklamaya göre yolcu taşımacılığı yapan araçlarda siyah cam film yasaklandı. Ticari araçlar artık siyah cam filmi kullanamayacaklar.

FIRAT KAYA TUTUKLANSIN

Twitter gündeminin birinci sırasında #FıratKayaTutuklansın etiketi bulunuyor. Fırat Kaya isimli şahıs işitme engelli bir vatandaşı eşcinsel olduğu iddiasıyla öldürüye dövdü. Kocaeli'nde yaşanan olay sonrasında emniyet ekipleri hemen harekete geçerek Fırat Kaya'yı tutukladı. Şahsın 30 ayrı suçtan dosyası olduğu belirtildi.

ORKİDE TOPLAYAN KİŞİLERE PARA CEZASI

Samsun Atakum İlçe Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. İzinsiz orkide topladıkları gerekçesiyle 2 kişiye operasyon düzenlendi. 13,5 kilogram orkide topladıkları tespit edilen iki kişiye toplamda 160 bin TL para cezası kesildi.

65 YAŞINDAKİ KADIN OTOBÜSTEN İNDİRİLMEK İSTENDİ

İstanbul'da 65 yaşındaki bir kadın vatandaşımız koronavirüs tedbirleri nedeniyle halk otobüsünden indirilmek istendi. 65 yaşındaki kadın ise ev temizliğine gittiğini ve yaşamak için çalışmak zorunda olduğunu ifade etti. AK Parti İl Kongrelerindeki kalabalık ve 65 yaşındaki kadının fotoğrafları yan yana koyularak sosyal medya üzerinde sert yorumlar yapıldı.

EKONOMİ

25 Mart Perşembe günü itibariyle gün kapanışına ait döviz ve altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 443 TL

Çeyrek altın: 718 TL

Cumhuriyet altını: 2852 TL

Dolar: 7,95 TL

Euro: 9,41 TL