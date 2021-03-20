Türkiye'de anne-babalarda tükenmişlik var mı?

Belçika'da tükenmişlik sendromuna ilişkin bir araştırma yapıldı. Bireyselliğin fazla olduğu Batı ülkelerinde anne-babalarda tespit edilen tükenmişlik sendromunun çok fazla olduğu görüldü. Anne-babalarda tükenmişlik sendromunun en az olduğu ülkeler ise Türkiye, Tayland, Peru ve Küba oldu.

"Daha çok annelerde karşılaşılıyor"

Söz konusu araştırmada, mahalle, geniş aile ve dayanışma gibi kavramların anne-babaları tükenmişliğe karşı koruduğu belirtildi. Koronavirüs sebebiyle artış görülen tükenmişlik sendromuna daha çok annelerde rastlanıyor.

42 ülkede yapıldı

Louvain Katolik Üniversitesi tarafından 42 ülkede yapılan araştırmada, anne-babalarda duygusal anlamda tükenme, gerilim, çocuklara karşı duygusal anlamda mesafe, yorgun hissetme ve anne-baba rolünden zevk alamama gibi durumlar araştırıldı. Söz konusu araştırmaya göre, ebeveynlerde tükenmişlik sendromunun en fazla tespit edildiği ülke Belçika oldu. Bu ülkede her 12 anne-babadan biri, tükenmişlik sendromu geçiriyor.

İkinci sırada ABD var

Anne-babalarda tükenmişlik sendromunun en fazla görüldüğü ikinci ülke ABD (Amerika Birleşik Devletleri) oldu. Söz konusu ülkede, ebeveynlerin yüzde 7,9'unda tükenmişlik sendromu tespit edildi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) ardından anne-babalarda tükenmişlik sendromunun en fazla tespit edildiği üçüncü ülke Polonya oldu. Dördüncü sırada Fransa, beşinci sırada Rusya, altıncı sırada, yedinci sırada Finlandiya, sekizinci sırada İsviçre, dokuzuncu sırada ise Hollanda yer aldı.

Babalar fazla etkilenmiyor

Tükenmişlik sendromu geçiren ebeveynlerin 3'te 2'lik bölümü annelerden meydana geliyor. Anneler, yine de yükümlülüklerini yüzde 70'ini hallediyor. Ebeveyn rolüne daha az hazır olan babalar ise tükenmişlik sendromundan fazla etkilenmiyor.

Türkiye'de tükenmişlik sendromu yok!

Anne-babalarda tükenmişlik sendromunun en az olduğu ülkelerden biri Türkiye. Diğer ülkeler arasında Tayland, Peru ve Küba var. Türkiye'de ebeveynlerde tükenmişlik sendromu neredeyse yüzde 0.

Kültürel farklılıklar önemli

Tükenmişlik sendromunda kültürel farklılıkların belirleyici olduğu ifade edildi. Çocuk sayısı, yaş, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi ile birlikte erkeklerin rolü, bireysellik ve gücün eşitsiz şekilde dağılımı gibi kültürel nitelikler doğrultusunda değerlendirmede bulunuldu.

Bireysellik seviyesi fazla olan ülkelerde tükenmişlik sendromuyla daha fazla karşılaşıldığı belirtildi. Batı'da mükemmeliyetçilik gösteren ve başarıya ulaşma çabasında olan anne-babalarda tükenmişlik sendromu daha fazla görülüyor.

Çocuklara şiddet uyguluyorlar

Tükenmişlik sendromu geçiren anne-babaların stres hormonunu daha fazla salgıladıkları ve saldırganlaştıkları belirlendi. İntihar etme fikrine sahip olan bu ebeveynler hem kendilerine hem de çocuklarına zarar vermeye başlıyorlar. Söz konusu ebeveynler, çocuklarıyla ilgilenmemeye ve şiddet uygulamaya başlıyorlar. Çocuklarının ödevleriyle bile ilgilenmeyen ebeveynler, yemek yapmamaya başlıyor. Böylece çocuklar da bu durumdan ciddi derecede etkileniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 12:49