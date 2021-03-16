Türkiye, ABD ile ortak eğitim düzenleyecek!

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) unsurları, Doğu Akdeniz'de iş birliği yapacak. Doğu Akdeniz'de bugün ortak eğitim gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklama MSB'den (Millî Savunma Bakanlığı) geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan TCG Gemlik Gemisi ile ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) ait olan Einsenhower Uçak Gemisi'nin bugün Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacağı bildirildi. Açıklamada, tatbikatın Rodos Adası'nın güneyinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusu tarafından düzenlenecek olan ortak eğitimlerin, 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde kapsamlı bir biçimde süreceği kaydedildi.

Ortak eğitime Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait olan uçakların da katılım göstereceği öğrenildi.

Ağustos ayında ortak eğitim yapılmıştı

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), 26 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçiş eğitimlerini Müttefik Deniz Kuvvetleri ile sürdürdüğü belirtilerek, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) ait savaş gemisi USS Winston S. Churchill ile TCG Burgazada korveti ve TCG Barbaros fırkateyni tarafından deniz eğitimlerinin gerçekleştirildiği ifade edilmişti. Deniz eğitimlerinin, Doğu Akdeniz'de 26 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Söz konusu deniz eğitimleri, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de 3 gün boyunca devam edecek olan bir tatbikat başlattıklarına yönelik açıklamadan sonra gerçekleştirilmişti.

Doğu Akdeniz krizi sürüyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizi devam ediyor. Söz konusu bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının hangi ülkenin deniz yetki alanlarında bulunduğuna dair gerilim yaşanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Gemisi ile hidrokarbon arama çalışmalarını yürütmesi üzerine Yunanistan'dan tepki gelmişti. Yunanistan, söz konusu geminin faaliyet gösterdiği bölgenin kendi yetki alanında bulunduğunu ileri sürmüştü. Yunanistan, Oruç Reis Gemisi'nin geri çekilmesini talep etmiş, Türkiye ise söz konusu bölgenin kendi yetki alanında bulunduğunu duyurmuştu.

Yunanistan'a destek olan Fransa Cumhurbaşkanuı Emmanuel Macron ise Türkiye tarafından egemenlik ihlâli yapıldığını ileri sürmüş, söz konusu ihlâllere karşı GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile Yunanistan'ın yanında olduklarını söylemişti. Macron, AB'nin (Avrupa Birliği) Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin hiçbir şekilde yaptırımla tehdit edilemeyeceği belirtilmiş, Fransa'nın artık akılcı ve sağduyulu politikalar yürütmesi gerektiği aktarılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:06