Türkiye 6. Sırada: Hangi Ülkede Kaç Kişi Koronavirüs Aşısı Oldu?

Yeni tip koronavirüs aşısı, koronavirüs salgınını bitirmede herkesin umutlarını bağladığı konu. Gelen bilgilere göre birçok ülke, koronavirüs aşılarının test süreçlerini bitirip, aşı planlamasını yaptı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarını aşılıyor. En çok koronavirüs aşısı yaptıran ülkeler arasında ABD, Çin ve İngiltere yer alırken, nüfusa oranla en çok aşı yaptıran ülkeler araında İsrail yer aldı. İsrail’de her 100 kişiden 60’ı en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı’nın ilk hamlesi 21 Aralık’ta Almanya ve ABD’li ilaç şirketleri Pfizer/BioNTech aşısına onay vermek oldu. Bunun ardından Aralık onunda aşılar, Avrupa ülkelerine dağıtıldı. Peki en çok aşı olan ülke hangisi?

Hangi ülke, kaç koronavirüs aşısı yaptırdı?

ABD

Çin

Kovid-19 salgınında en çok aşı yaptıran ülke olan ABD’de, bugüne kadar 38 milyon kişi aşı yaptırdı, ABD’de her on kişiden biri aşı oldu.

ABD’nin ardından aşı sürecinde 2. ülke Çin oldu. Çin’de 31 milyon kişi aşı oldu. Ancak bu ülkedeki nüfusun sadece yüzde 2’sini ifade ediyor.

İngiltere

İngiltere aşılara ilk onay veren ülkelerden biri oldu. 8 Aralık’ta aşı uygulamasının başladığı ülkede 11 milyon kişi aşı oldu, böylece nüfusun yüzde 16,9’u aşılandı.

Türkiye

Türkiye’de aşılama 14 Ocak’ta başladı ve bugün itibariyle 2,6 milyon kişi ilk doz aşıyı oldu. Bu da ülkede her 100 kişiden 3’ünün aşı olduğunu gösteriyor. Aşı randevuları MHRS ve e-nabız üzerinden yönetilebiliyor.