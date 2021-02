Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet veriyor

Son dönemde artan MB ve GB harcamalarına operatörler de kayıtsız kalmadı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, özellikle pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi ve vatandaşların daha çok evlerinde vakti geçirmesi nedeniyle artan mobil internet ihtiyacını gidermek adına sık sık bedava internet kampanyaları düzenlemeye başladı. 2021 Mart ayına girdiğimiz bu günlerde de operatörlerin bedava internet hediyeleri hız kesmeden devam ediyor. Ancak ne yazık ki pek çok kullanıcı bilemediği veya haberdar olamadığı için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un bedava internetlerinden yararlanamıyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları neler? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bedava internet nasıl alınır? 2021 Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hediye internet alma! Tüm detaylarıyla habeimizin devamında sizler için hazırladık...

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Bedava İnternet Hediyeleri

Pandeminin olumsuz etkilerini halen daha devam ettirdiği bu günlerde, her ne kadar yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kalsa da uzaktan eğitim modeli tamamen terk edilmiş değil. Başta uzaktan eğitim olmak üzere, evde vakit geçiren tüm mobil GSM aboneleri, sıkça internet ihtiyacı duyuyor. Ancak yüksek faturalarla karşılaşmamak için pek çok vatandaş tam anlamıyla internette “surf” yapamıyor ve istediği şekilde internete erişemiyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bugünlerde de yaptıkları yeni kampanyalarla abonelerine özel bol bol GB dağıtmaya devam ediyorlar. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 10-20-30 GB’a kadar bol hediyeler sizlerin de olsun! Sizler de basit işlemlerle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’dan bedava internet alabilirsiniz.

Turkcell Bedava İnternet Kampanyası

Turkcell, çeşitli zamanlarda ancak sık sık bedava internet dağıtmaya devam ediyor. 2021 Mart ayında da Turkcell’den bedava internet alabilirsiniz. Turkcell bedava internet kampanyasından yararlanabilmek için öncelikle Turkcell’li olmak gerekiyor.

Turkcell bedava internet kampanyasından yararlanmak isteyen Turkcelliler (Faturalı/Faturasız ayrımı olmaksızın), Google Play Store yahut İos Store üzerinden “Turkcell Hesabım” uygulamasını indirmeliler. Başka bir operatörden hattını Turkcell’e taşıyanlar ilk ay hoşgeldin sürprizi olarak 30 GB bedava internetin sahibi oluyorlar. Ayrıca Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden “Salla Kazan” ile günlük, haftalık ve aylık olarak, 2 GB – 5 GB – 10 GB büyüklüğünde çeşitli internet paketlerini de kazanabiliyorlar.

Turkcell bedava internet kazanmak isteyen abonelerin başvurabilecekleri bir diğer yol ise “Sürpriz Nokta” uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde Turkcelliler 2021 Mart ayında da bedava internete kavuşabiliyorlar.

Sürpriz Nokta uygulamasının çalışma prensibi de; haritada gösterilen bir noktaya abonenin fiziken gitmesidir. Bu noktaya giderek o noktada bulunan bedava internet hediyesi gibi pek çok hediyeye bu yolla sahip olabiliyorlar.

Turkcell 2021 Mart ayı bedava internet kampanyaları bununla da sınırlı değil. BiP uygulaması üzerinden de sürpriz hediyeler ve bolca GB kazanmak mümkün. Turkcelliler, 2021 yılında da birçok hediye internet kampanyasıyla GB’a doyuyor, hem de yüksek fatura sıkıntısıyla karşılaşmıyor!

Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası

Türk Telekomlular, Türk Telekom’un “Online İşlemler” isimli uygulamasını cihazlarına göre Google Play yahut İos Store üzerinden indirerek bolca hediye internete sahip olabiliyorlar! Bu uygulamayı indirip telefon numarası ve bu numaraya gelen şifre ile giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan hediye kutusuna tıklatmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda bildirim ve duyurular, en üstte de “SİL SÜPÜR” butonu bulunacaktır. SİL SÜPÜR uygulamasını her hafta Çarşamba günleri kullanarak birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Türk Telekomlular Sil Süpür ile, günlük, haftalık veya aylık geçerli olmak üzere 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB ve hatta 10 GB bedava internet kazanma şansı yakalıyorlar. Üstelik Sil Süpür uygulamasını her hafta Çarşamba günleri sil baştan tekrar kazıyarak yeni hediyeler alabiliyorsunuz. Türk Telekom’un Sil Süpür uygulamasını faturalı veya faturasız tüm Türk Telekom aboneleri kullanabilmektedir.

Yeni hat alan ve Türk Telekom ailesine katılan abonelere özel 25 GB bedava internet ilk 3 ay için sağlanmaktadır. Ayrıca ilk 3 ayda yapacağınız 30 TL ve üzeri yüklemelerde 15 GB bedava internet kazanma şansı elde edebilirsiniz.

Vodafone Bedava İnternet Kampanyası

Tıpkı Turkcell ve Türk Telekomlular gibi Vodafone’lular da bedava – hediye internetlerine kavuşabiliyorlar. Vodafone’dan bedava internet kazanmak için yapılması gereken şey ise Google Play ve İOS Store üzerinden “Vodafone Yanımda” uygulamasını indirmek.

Vodafonelular, Vodafone Yanımda uygulaması ile birlikte “Hediye Çarkını” çevirerek her hafta 20 GB’a kadar bedava internetle tanışıyorlar. Vodafone, özellikle bu yıl pandemiden dolayı artan internet ihtiyacını göz önüne alarak tam 20 GB’a kadar haftalık bedava internet dağıtıyor. Vodafone Hediye Çarkını her hafta çevirmek ve her hafta bol bol GB kazanmak da mümkün. Vodafone Hediye Çarkı’nı faturalı veya faturasız tüm Vodafone aboneleri kullanarak bedava internet kazanabilmekteler.

Öte yandan bir başkasını Vodafone’a davet eden ve onu da Vodafonelu yapan Vodafonelular, haftalık 2 GB bedava internet kazanma şansı yakalıyor! Bir arkadaşını daha Vodafone’a taşıyanlar, her hafta 2 GB bedava internet kazanıyor. Bu şekilde tam 20 GB bedava internet kazanılabiliyor.

Başka operatörlerden Vodafone’a geçen yeni Vodafonelular’a ise hoşgeldin mahiyetinde 20 GB bedava internet hediye ediliyor. Ayrıca Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Hediye Çarkı’nda da 6 ay süreyle 10 GB bedava internet kazanma şansı elde ediyorlar.