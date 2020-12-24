Turkcell Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma 2021 Tuşlama Yöntemleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen operatörlerinden biri olan Turkcell’in, tüm şehirlerde bulunan mağazalarında dilediğiniz tüm işlemleri yapabileceğinizi biliyorsunuz. Peki, özellikle pandemi döneminde evlerinden çıkmak istemeyen ve şubelerde dakikalarca sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirmek istemeyen kişiler Turkcell’e nasıl ulaşabilir?

Bu sorunuzun yanıtı ise çok basit. Turkcell, işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için pek çok alternatif kanal sunmuştur. Turkcell’in resmi internet sitesi üzerinden veya akıllı cep telefonlarınızda bulunan Turkcell uygulaması üzerinden neredeyse tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunların yanı sıra, çağrı merkezini arayarak müşteri hizmetlerine bağlanıp çoğu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ancak ne yazık ki müşteri hizmetlerini aradığınızda otomatik yönlendirmeler nedeniyle vakit kaybı yaşayabiliyorsunuz. Zaman kaybetmeden Turkcell müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanacağınıza haberimizin devamında yer verdik.

Turkcell Müşteri Hizmetleri Numarası

Turkcell müşterileri 532’yi

Diğer hat müşterileri 0532 532 00 00’ı

Turkcell Platinum müşterileri 0532 757 15 32’yi arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilirler.

BIP uygulaması üzerinden canlı desteğe bağlanarak veya Turkcell’in sosyal medya hesaplarına ulaşarak da sorununuzu iletebilirsiniz.

TURKCELL MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DİREK BAĞLANMA

Müşteri hizmetlerine bu numaralar üzerinden direk bağlanmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır;

1.Yöntem

532 numaralı müşteri hizmetlerini arayın.

Karşınıza çıkan sesli komut telesekreter size yapmak istediğiniz işlemi soracaktır. Sesli komut vermeniz istendiğinde "Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum" demelisiniz.

Ardından, yapacağınız işlemin ne ile ilgili olduğu sorulacaktır, bu soruya yanıt verin.

Son olarak operatöre bağlanmak için sıfır tuşunu tuşlayın.

Turkcell hattınızla 532'yi, sabit hatlar ile veya diğer operatörler ile 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezini arayın. Ardından, yapmak istediğiniz işlemi seçin. Son olarak "0" tuşuna basın ve müşteri temsilcisine bağlanın.

3.Yöntem

Faturalı Turkcell hat müşterileri, 532 numaralı çağrı merkezini arayın. Daha sonra, art arda"2" tuşuna basarak müşteri temsilcisine hemen bağlanabilirsiniz.

Ancak belirtmekte fayda var, Turkcell otomatik yönlendirmede bazen tuşların işlevleri değiştirilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir tuşa basmadan önce o tuşa basınca hangi işlemin yapılacağını dinlemenizi ve ardından tuşa basmanızı öneririz.

Turkcell Canlı Destek

Turkcell’e sosyal medya kanallarından ulaşarak da müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Turkcell’in Twitter ve Facebook kanallarına mesaj veya tweet atarak şikayetinizi iletebilirsiniz. Sorununuzun mesajla çözülmemesi durumunda telefon numaranız istenmektedir ve ardından müşteri hizmetlerinde yetkili kişiler size arayarak sorununuzu çözmeye çalışmaktadır. Turkcell’in Twitter hesabına ulaşmak için Twitter’a girerek arama butonuna Turkcell Müşteri Hizmetleri ya da @TurkcellHizmet yazarak karşınıza gelen hesaba şikayet, sorun veya önerinizi iletebilirsiniz.

Turkcell Müşteri Hizmetlerinde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Turkcell çağrı merkezini arayarak tarife ve kampanyalarla ilgili bilgi edinilebilir,

Kendi tarifenizi sorgulayabilir ve değişiklik yapabilir,

Güncel veya geçmiş faturalarınızı sorgulayabilir ve ödeyebilir,

Faturanızın detaylarını öğrenebilir,

Tarife kullanım bilginizi sorgulayabilir,

Yeni tarife ve kampanyalar ile ilgili hattınıza özel teklifler alabilir,

Müşteri hizmetlerine ulaşarak şikayet, sorun ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 16:36