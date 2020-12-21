Turkcell Aboneleri Bedava İnternete Doyacak! Turkcell Yeni Yıl Bedava Hediye İnternet Kampanyaları!

Turkcell Aralık ayında sokağa çıkma yasağına özel bedava hediye internet kampanyalarını güncelledi. Turkcell'İn abonelerine özel olarak bedava hediye internet kampanyalarından diğer operatör kullanıcıları olan Türk Telekom ve Vodafone aboneleride yararlanabilecek. Karantinada en çok ihtiyaç duyulan şey olan bedava hediye internet kampanyaları Türkcell'den geldi.

Turkcell Aralık ayı 2020 kampanyalarında yok yok! Turkcell aboneleri Aralık ayında karantinada bedava hediye internete doyacak. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağında evde olanlara operatörlerden bedava hediye internet kazanma şansları veriliyor.

İşte Turkcell Bedava Hediye İnternet Kampanyaları;

Salla Kazan!

Turkcell'in en çok kazandıran kampanyalarından Salla Kazan 31 Aralık'a kadar bedava hediyeler veriyor. Faturalı Hat ve Hazır Kart sahipleri Salla Kazan ile BiP indiren ve BiP Salla Kazan kanalına gelen kullanıcılarıa bedava hediye internetlerin yanında bedava dakika, Dergilik, Fizy gibi pek çok sürpriz hediyeler bekliyor. Hediye alma hakkı her kullanıcı için 30 günde 1 defaya mahsus olan Salla Kazan kampanyası 30 günlük periyod sonunda yenilenmektedir..

GNC ÇATLAT!

Turkcell GNÇ uygulamasından “ÇATLAT” bölümüne giriş yapın ve hediye internetleri kazanın. Turkcell'in GNÇ üyesi aboneleri Turkcell'in bu bedava hediye internet kampanyasından haftada 2 kez faydalanabiliyorlar. 26 yaş altına hitapn eden kampanyadan 1 hafta içerisinde en fazla 2 ayrı günde faydalanılabilir.

BiP #senyapdiye Mobil Ödeme İzni Kampanyası

Turkcell, alışverişlerinizi Turkcell faturanıza ya da faturasız hat kullanıyorsanız TL bakiyenize yansıtmanız durumunda, bedava GB'lar veriyor. 31 Aralık'a kadar geçerli olacak olan kampanya için BiP indirip #senyapdiye kanalını takip etmeniz ve “İzninize Hediye GB” butonuna basmanız yeterli. Bu butona bastığınız takdirde alışverişlerini Turkcell faturasına ya da faturasız hat kullanılıyorsa TL bakiyesinden kullanarak yapmaya izin verecek ve Günlük 1 GB kazanacaksınız.

Bastı Kaptı Kampanyası

Turkcell'in bir diğer 26 yaş altına özek kanpanyası.Her Pazartesi GNÇ'lilere özel sürpriz hediyeleri sürpriz saatinde veren Bastı Kaptı kampanyası! Kampanya kapsamında GNÇ uygulaması içinde Turkcell telefon numaraları ve şifreleriyle giriş yapan Turkcell aboneleri uygulama içinde ‘Bastı Kaptı” adlı bölüme giris yaparak kampanyaya katılıp bedava hediyeler kazanıyor.

Bizce ile Kupon Biriktir Kampanyası

Turkcell Bizce uygulamasını indirip günlük yüklenen kuponları toplayan Turkcell aboneleri bedava hediyeler kazanmaya devam ediyor. 8.03.2019 tarihinden itibaren günlük yüklenen kuponları toplayan tüm bireysel ve kurumsal ses hattı sahibi Turkcell abonleri; 15 Kupon – Haftalık 1GB, 30 Kupon – Haftalık 2GB, 45 Kupon – Haftalık 3GB, 60 Kupon – Haftalık 4GB kazanıyorlar.

Otomatik Ödeme Talimatı Ücretsiz Günlük 5 GB İnternet Kampanyası

Kampanyadan otomatik ödeme talimatının verilmesiyle yararlanılmaktadır. Kampanyadan bireysel ses hattı sahibi Turkcell abonleri yararlanabilir. Günlük 5 GB internet paketi sadece yurt içi internet hizmetinde geçerlidir.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 14:22