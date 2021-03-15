Türk Yolcunun Sütyeninden Çıkanlar Alman Polisini Şoka Uğrattı

Türk asıllı 60 yaşlarında olan kadın, Almanya'dan Türkiye'ye gelmek istiyordu. Havaalanında yapılan aramada ise kadının sütyeninden çıkanlar Alman polislerini şoka uğrattı. Türk asıllı kadın sakladıkları ile havaalanında yakalandı ve kaçmayı başaramadı. 60 yaşlarındaki kadının kayıt dışı olarak Türkiye'ye para getirmeye çalıştığı öğrenildi. Sütyenine yüklü miktarda para sakladığı öğrenilen kadının yöntemi ise şaşkına uğrattı. Ülkesine para getirme çabası içerisinde olan Türk asıllı kadının 23 bin 400 Euro'yu sütyenine diktiği ve bu şekilde Almanya'dan çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

Almanya'da bulunan Stuttgart Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'ye gelmek isteyen kadının ülkesine para girişi yapmak için kullandığı yöntem polisleri şaşkına uğrattı. Türk asıllı 60 yaşındaki yolcu hava alanında yapılan kontrol sırasında yakalandı. Kontrol noktasında 36 bin Euro ile yakalandığı öğrenilen 60 yaşındaki Türk asıllı yolcunun parasına el konulduğu ifade edildi. Sözü edilen paranın 23 bin 400 Euro miktarının ise kadının sütyeninden çıkması üstelik kadının bu paraları sütyenin içerisinde dikmesi denetim sırasında olay yerinde bulunan polisleri şoka uğrattı.

Almanya'da Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye’ye çıkış yapmak üzere olan yolcunun parasına el konulduğu öğrenildi. Kontrol noktasında bulunan paraya el konulma gerekçesi olarak ise Türk asıllı kadının nakit beyan etmediği gösterildi. Federal Polis Müfettişliği konu hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta Almanya'da Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye çıkış yapmak isteyen yolcuda para bulunduğu söylenildi. Hava Güvenlik Kontrol Noktası’nda bir arama gerçekleştirildiği ve toplamda 36.600 Euro nakit paranın tespit edildiği bilgisi Federal Polis Müfettişliği tarafından açıklandı. Yaşanan olay hakkında Federal Polis, 60 yaşındaki Türk asıllı yolcunun Almanya'dan çıkıp Türkiye'ye gitmek istediğini ve parasını sütyeninin içerisine gizlediğini ifade etti. Federal Polis sözlerini toplam miktarın 23400 Euro’sunun kadının sütyeninin içerisinde dikili halde ele geçirildiğini ve bu durumun şaşkınlık yaşanmasına sebep olduğunu açıkladı. Kadının sütyeninin içerisinde bulunan para dışında geriye kalan 13.000 Euro nakit paranın ise el bagajında bulunduğu belirtildi.