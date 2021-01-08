Türk Uydusu TÜRKSAT 5A Uzayda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından gelen açıklamalara göre Türksat 5A uydusu 8 Ocak 04:28 itibariyle uzaya çıkıyor! Ayrıntılar ise haberimizde!

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat’ın uzaya gönderilmesine saatler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’da konuya dair açıklamalar da bulundu. Bakan Adil, yeni uydunun hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batı haricinde Orta Doğu ve Afrika Kıtası’nın da kapsama alanına ekleneceğini duyurdu!

30 YIL HİZMET VERECEK

Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamamalara göre TÜRKSAT 5A’nın uzaydaki manevra ve hizmet ömrü diğer uydulara kıyasla çok fazla. Uydunun 30 yıl boyunca ülkemize hizmet vermesi bekleniyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya gönderilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Adil, TÜRKSAT 5A ile birlikte yörüngedeki uydularımızın 4’e çıktığını açıkladı. Yeni uydunun devreye girmesiyle uzay vatanda daha da güçlü bir hale geleceğimiz mesajını verdi. Yapılan yazılı açıklamalara göre ise TÜRKSAT 5A, Amerika Birleşik Devletinin Florida eyaletinde bulunan ve Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX firmasının Falcon9 roketi ile uzaya gönderilecek.

TÜRKSAT 5A uydusunun ise 31 drece doğu yörüngesindeki konuma ulaşması için uzayda 4 ay boyunca yolculuk etmesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da TÜRKSAT 5A uydusuna dair açıklamalar da bulundu. Erdoğan, TÜRKSAT 5A’nın bizlere ilk selamını yarın vereceğini söyledi ve milletimiz için hayırlı olsun mesajını ekledi.

Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, uydunun bizlere ilk selamını yarın vereceğini ve hayırlı uğurlu olsun mesajını ekledi.

GENİŞ KAPSAMA ALANI

TÜRKSAT 5A uydusu ise özellikle kapsama alanı ve uzun ömrü ile ön plana çıkıyor. Yeni uydunun sadece Türkiye, Avrupa ya da Orta Doğu değil aynı zaman da Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i bir alanda hizmet vermesi bekleniyor. Uydu bu kadar geniş bir alanda 1728 Megahertz kapasiteyle hizmet sunacak.

YOLCULUK YAKLAŞIK 4 AY SÜRECEK

Elektrikli itki sistemine sahip olan yeni uydumuz ise uzaydaki konumuna ulaşmak için 4 ay boyunca yolculuk yapacak. Uydunun hizmet vermeye ise bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

HER ŞEY YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN

Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin genç nüfusunu yerli ve milli olmaya, kendi ihtiyacını kendi üreterek dışa bağımlılıktan uzak kalmaya yönlendirmek amaçlanıyor.

Önümüzdeki gün Türksat 5A uydusunun Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaletinde bulunan bir üsten fırlatışının gerçekleşeceği belirtildi. Gönderilecek olan uydunun Türkiye, Avrupa Ülkeleri, Kuzey, Güney ve Orta Batı Afrika, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsama alanında bulunduracağı ve 30 yıl boyunca kaliteli TV yayını, haberleşme ve veri aktarımı hizmeti vereceği söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 02:29