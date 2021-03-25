Türk Telekom, Turkcell, Vodafone Tüm Müşterilerine 30 GB İnternet Hediye Edecek!

Çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan internet, pandemi döneminde eve kapandığımız bugünlerde daha da önemli bir konuma gelmiştir. Tüm gün telefonları ile uğraşarak zaman geçiren vatandaşlar internet paketlerinin hemen bitmesinden yakınmaktadır. Milyonlarca abone, bedava internet kazanmanın yollarını aramaktadır.

Birbirileriyle kıyasıya bir mücadele içinde bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatör şirketleri, kullanıcıların internet ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamak için çeşitli kampanyalar hazırlamıştır. Biz de sizler için 2021 Mart ayında Turkcell, Vodafone, Türk Telekom’dan bedava internet kazanmanın yollarını araştırdık ve bu kampanyalara haberimizde yer verdik.

TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET 2021 MART

Milyonlarca abonesi olan Türk Telekom, hem Türkiye’de hem de dünyada hizmet sağlamaktadır. Kullanıcılarına son derece uygun fiyatlarla tarifeler ve paketler sunmaktadır. Ücretli paketlerin yanı sıra Türk Telekom’dan bedava internet kazanmak da mümkündür. Türk Telekom’dan hediye internet almanın yolları şunlardır;

Tüm müşterilerin yararlanabildiği Sil Süpür kampanyası ile bedava internet, dakika, SMS kazanmak için öncelikle Türk Telekom Online İşlemler adlı uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra uygulamaya girin ve Size Özel Kampanyalar kısmından SilSüpür’e basın. Parmağınızı ekranın üzerinde gezdirdiğinizde hediyeniz ortaya çıkacaktır. Bu işlemi yaparak ayda 4 defa olmak üzere, her hafta hediyeler kazanabilirsiniz. Sil Süpür kampanyası ile müşterilere günlük, haftalık, aylık bedava internet, SMS, dakika sunulmaktadır.

Tek tuşa tıklayarak hattınızı 4.5G’ye taşırsanız Türk Telekom tarafından hattınıza 1 aylık 30 GB bedava internet yüklenecektir. Bu işlemi yapmanız gereken tek şey telefonunuzun mesaj kısmına gelerek 4.5G 30 GB yazıp 5555 numarasına kısa mesaj göndermektir.

Türk Telekom’dan bedava internet kazanmanın bir diğer yolu ise faturanızın e-posta adresinize gönderilmesini talep etmektir. Doğayı korumak için başlatılan bu kampanya ile e-fatura sistemine geçen müşterilere 1 ay geçerli olacak şekilde 1 GB internet hediye edilmektedir. Başvurmak için “1 GB e-mail adresiniz”i yazıp 3008’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulamasından da gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalı hat sahipleri faturalarını otomatik ödeme talimatına bağlamaları durumunda bir hafta geçerli olmak üzere ücretsiz 2 GB internet kazanabilirler. Bu kampanyadan yararlanmak için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek olmuyor. Otomatik ödeme talimatını verdiğiniz an ücretsiz 2 GB internetiniz hattınıza tanımlanıyor.

Türk Telekom, sevdiklerine hediye internet göndermek isteyen kişilere de bedava internet veriyor. 1 GB hediye internet gönderen her abone, 1 hafta geçerli olmak üzere 1 GB, aylık 4 GB gönderen kullanıcılar da1 ay geçerli 1 GB hediyeinternet kazanıyor.

TURKCELL BEDAVA İNTERNET 2021 MART

Ülkemizin en köklü GSM operatörlerinden biri olan Turkcell, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla adeta gönülleri fethetmiştir. Evde bulunduğumuz bu süreçte vatandaşların internet ihtiyacını bedava karşılamak için pek çok farklı seçenek sunmuştur. Bu seçenekler şunlardır;

Turkcell’inonline hizmetleri gerçekleştirebileceğiniz uygulaması ‘’Dijital Operatör’’ uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra giriş yapın. Açılan ekranda ‘’Hediyeler’’ sekmesi karşınıza çıkacaktır. Burada ‘’Salla Kazan’’a tıklayıp telefonunuzu sallayarak bedava internet, SMS ve dakika kazanabilirsiniz. Türk Telekom’da olduğu gibi Salla Kazan işlemini haftada 1 kez yani ayda 4 kez gerçekleştirebilirsiniz.

Salla Kazan uygulamasının yanı sıra, Sürpriz Nokta adlı servisi kullanarak telefonunuzun GPS bilgisini açıp haritada gösterilen yere fiziken gittiğinizde bedava internet gibi çeşitli hediyeler kazana hakkına sahip oluyorsunuz.

Son zamanlarda adını sık sık duyuran BiP uygulamasını kullanarak da hediye internet kazanabilirsiniz.BiP’te yer alan Keşfet bölümündeki #senyapdiye kanalına girerek 30 dakika arama yaptığınızda hediye internet verilmektedir.

Müzik dinleme uygulaması Fizy’i kullanarak da bedava internet kazanmanız mümkündür. 1 ay içinde 250 şarkı dinlerseniz hattınıza 1 hafta geçerli olmak üzere ücretsiz 1 GB hediye internet paketi tanımlanacaktır. 500 ve üzerinde şarkı dinlerseniz haftalık 2 GB’a kadar hediye internet kazanabilirsiniz.

Fizy, Lifebox, TV+, Goller Cepte ve Dergilik servislerinden herhangi birini ücretli olarak kullanmaya başladığınızda hattınıza 1 ay geçerli hediye 2 GB internet tanımlanmaktadır.

Numarasını Turkcell’e taşıyan veya yeni hat alan abonelere 4 ay boyunca geçerli olacak şekilde 2 GB internet hediye edilmektedir. Hesabınızın aktivasyon işlemlerini tamamlar tamamlamaz internetiniz hattınıza yüklenecektir.

Faturalı hat sahipleri faturalarını e-posta adresleri üzerinden almayı talep ettiklerinde 5 GB hediye internet kazanmaktadır.

VODAFONE BEDAVA İNTERNET 2021 MART

Vodafone, son zamanlarda yaptığı çeşitli kampanyalarla adından sık sık söz ettirmektedir. Abonelerine pek çok imkan sağlayan Vodafone’dan bedava internet kazanmak için yapabileceğiniz işlemler şunlardır;

Vodafone’un‘’Yanımda’’ adlı uygulamasını indirin ve uygulamaya giriş yapın. Sağ köşede yer alan ‘’Avantajlar’’ sekmesinde ‘’Fırsatlar Dünyası’’na basın. Ekrana gelen hediye çarkını çevirmeniz durumunda her hafta 20 GB’a kadar bedava internet kazanabilirsiniz. Hatta Vodafone’a yeni geçen müşteriler Hediye Çarkı uygulamasından 6 ay boyunca her hafta 10 GB kazanmaktadır.

Arkadaşınızı veya ailenizden birini referansınız ile Vodafone'a davet ederseniz ve bu kişi Vodafone Faturalı olursa hem siz hem de arkadaşınız 2 ay geçerli olacak şekilde 25 GB internet kazanabilirsiniz. Bu kampanyadan yararlanmak için “Yanımda” uygulamasında yer alan“Arkadaşını davet et” butonuna tıklamanız ve orada yer alan bağlantı adresini arkadaşınıza göndermeniz gerekmektedir. Arkadaşınız Vodafone’a geçtiği an hediye internetleriniz hattınıza tanımlanacaktır.

Diğer operatörlerde de olduğu gibi Vodafone da faturalarını e-posta ile almayı talep eden müşterilerine hediye internet vermektedir. Bu kampanyadan yararlanmak için EFATURA boşluk e-posta adresinizi yazıp 7000 numarasına mesaj gönderin.

Vodafone, “İnternet Avcıları” adlı oyunu indiren müşterilere her BIT yakaladığında internet hediye etmektedir.

Vodafone hattınızı 4.5G’ye taşımanız durumunda 1 ay geçerli 10 GB hediye internet kazanabilirsiniz. Bu servise abone olmak için telefonunuzun mesaj kısmına girip 4.5G yazıp 4545 numarasına kısa mesaj gönderin.

Sizde kullandığınız operatöre ait ücretsiz internet seçeneğinden anında faydalanabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 21:37