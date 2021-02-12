Türk Tabipleri Birliği: Böylece gidersek aşılama 2 sene sürer! 

Türkiye'de 14 Ocak 2021 tarihinde koronavirüse karşı başlatılan toplu aşılama sürüyor.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ökten, toplu aşılama programına ilişkin bir rapor sundu. Türkiye'de koronavirüs aşılarının yetersiz kaldığını kaydeden Doç. Dr. Ökten, MHRS randevu sisteminde de çeşitli sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Doç. Dr. Ökten, Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinde ihmalkâr davranıldığını ileri sürerek, bu nedenle toplu aşılama programında ilk aşamanın bile sona eremediğini dile getirdi. Bu şekilde sürmesi halinde 60 milyon kişiye en az 2 senede aşı yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Ökten, koronavirüs sürecinde yaşanan eşitsizliğin aşılama sürecinde de görüldüğünü ifade etti.

"Doğuda aşılanan kişi sayısı çok az"

Doç. Dr. Ökten, büyükşehirlerde yaşayan 75 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 70-90'ının aşılandığını belirterek, doğuda ise bu oranın yüzde 30'dan az olduğunu dile getirdi. Toplumsal bağışıklığın minimum 120 milyon doz aşı ile sağlanabileceğini kaydeden Doç. Dr. Ökten, Sağlık Bakanlığının mutasyon analizlerini aktarması gerektiğini ifade etti.

"Bölgelere göre vaka ve can kaybı açıklanmalı"

Doç. Dr. Ökten, vaka ve can kayıplarının yaş grupları ve coğrafi bölgeler doğrultusunda açıklanması gerektiğini belirtti. Doz başına verilen paranın ticari bir sır olarak saklanmaması gerektiğini, bu nedenle duyurulmasının şart olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ökten, toplu aşılama sürecinde sosyo-ekonomik destek verilmesi ve bütün eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Ökten, okulların uzaktan eğitime geçmesinin koronavirüsün yayılımını azaltmadığını kaydederek, okulların yüz yüze eğitime geçmesinin de koronavirüs olgularını artırmadığını dile getirdi. Koronavirüsün asla okullar nedeniyle yayılmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Ökten, okulların tedbir alınmak şartıyla mutlaka yüz yüze eğitime geçmeleri gerektiğini söyledi.

"Neden daha fazla aşılama yapmıyoruz?"

İzleme Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Davutoğlu, istenmesi durumunda günde 1,5-2 milyon kişinin aşılanabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca'ya tepki gösterdi. Prof. Dr. Davutoğlu, bunun neden istenmediğini sorarak, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de aşılamada son durum

Türkiye'de şu ana kadar 3 milyon 228 bin 527 kişi aşılandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 2 milyon 965 bin 102 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 263 bin 425 olarak kayıtlara geçti.

"Türkiye aşılamada başarılı"

Sağlık Bakanı Koca, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, nüfusun minimum yüzde 60'ının aşılanmasını hedeflediklerini söylemişti. Şu ana kadar nüfusun yüzde 3,5'ine aşı yapılmasının az görülebileceğini kaydeden Koca, Almanya'da şimdiye dek nüfusun yüzde 3,7'sinin aşılandığını ifade etmişti. Koca, Türkiye'nin aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'ya göre başarılı olduğunu kaydetmişti. Aşı tedarikinde genel olarak sıkıntı çekildiğini belirten Koca, buna aşı üreticisi ülkelerin bile dâhil olduğunu dile getirmişti.