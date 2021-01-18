Türk-Rus Ortak Merkezi için gün sayılıyor!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'ndan sonra önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke arasındaki ateşkesin denetimini sağlamak için kurulmasına karar verilen ve inşasına başlanan Türk-Rus Ortak Merkezi sona ermek üzere.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ağdam'da kurulan merkezin inşasının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Türk-Rus Ortak Merkezi'nin tümüyle hazır duruma gelmesi halinde Ocak ayı sona ermeden faaliyete geçebileceği ifade edildi. Söz konusu merkezde bir general ve 35 Türk subayının görev yürüteceği bildirildi. Türk ve Rus askerlerinin ateşkesin denetimini yapacağı ve denetim sırasında özellikle hava araçlarına başvurulacağı kaydedildi. Ateşkesin ihlâl edilmesi durumunda hemen Türkiye yönetimi ile Rusya yönetimine bilgi verileceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karabağ'da Türk-Rus ortaklığı ile bir gözetleme merkezi kurulacağını söylemiş, söz konusu merkezde Azerbaycan veya Ermenistan'ın ateşkesi ihlâl edip etmediklerinin denetleneceğini ve denetimin insansız hava araçları ile sağlanacağını belirtmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin takibini yapmak için oluşturulacak barış gücünde Türkiye'nin Rusya ile beraber yer alacağını duyurmuştu. Daha sonra açıklamada bulunan Lavrov, Türk askerlerinin hareket alanının Azerbaycan topraklarında bulunan bölgeyle kısıtlı olacağını söylemişti. Lavrov, ortak merkezin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların meydana geldiği alana uzak bir yerde kurulacağını duyurmuştu. MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'nin kuruluşuna ve görevlerine dair teknik ayrıntılar hakkında görüşmelerin sona erdiği ve mutabakata imza atıldığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'nin kısa bir süre içerisinde oluşturulması için faaliyet yürütüldüğü belirtilmişti.

Ağdam'da kurulmasına karar verilmişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'nin nerede kurulacağına ilişkin soru işaretlerini gidermişti. Aliyev, söz konusu merkezin Ağdam'da kurulacağını ifade etmişti. Merkezin ateşkesi takip edeceğini belirten Aliyev, bu durumun bölgesel iş birliği bakımından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes doğrultusunda Ermeni askerleri Ağdam'ı terk etmişti. 27 senedir işgal altında tutulan Ağdam'daki Ermeni nüfus da söz konusu bölgeden ayrılmıştı. 20 Kasım 2020 tarihinde Ermeni askerlerinin Ağdam'dan çekilmesiyle Azerbaycan ordusu harekete geçmişti. Azerbaycan askerleri, zırhlı araçlar ve tanklarla Ağdam'a girmişti. Dağlık Karabağ'ın doğusunda yer alan Ağdam, iki ülkenin silahlı birlikleri arasında tampon görevi görmüştü.

SSCB'nin dağılmasından sonra Azerbaycan topraklarını hedef alan Ermenistan güçleri, 1993 senesinde Ağdam'a girmişti. Ermenistan işgalinden önce Ağdam'da 143 bin Azerbaycan Türkü bulunuyordu. Ağdam'ın savunması esnasında 5 bine yakın Azerbaycan Türkü şehit düşmüştü. Söz konusu şehrin yüzde 73'e yakın bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Bunun üzerine Ermeni halkı da Ağdam bölgesine yerleştirilmişti. İşgal sürecinde Ağdam'da bulunan birçok kültürel ve tarihî esere zarar verilmişti. Ermeniler, ateşkesin duyurulmasının ardından şehre hasar vermeye devam etmişti. Evlerin yakıldığı Ağdam'da ağaçların kesildiği ve hayvanların öldürüldüğü görülmüştü. Ağdam'ın altyapısına büyük bir zarar verilmişti. Azerbaycan ordusunun şehri teslim alması üzerine 200 binden fazla Ağdamlının evine dönüş yapabileceği belirtilmişti.