Türk-Rus Ortak Merkezi için beklenen gün geldi!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam şehrinde inşa edilen Türk-Rus Ortak Merkezi bugün itibarıyla çalışmalarına bağladı. Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un yanı sıra söz konusu merkezin açılış törenine Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin de katılım gösterdi. Söz konusu törende konuşma yapan Hasanov, ateşkesin denetimini sağlayacak olan Rus askerleri ile Türk askerlerine başarı dileklerini iletti. Millî marşların okunduğu açılış töreni sırasında Hasanov, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde iki ülkenin askerleri arasında kardeşlik ilişkilerinin kurulacağını ifade etti.

Karaosmanoğlu: Barış Erdoğan, Aliyev ve Putin sayesinde geldi

Karaosmanoğlu ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in girişimleri sayesinde Dağlık Karabağ'da istikrar ve barışın sağlandığını kaydetti. Söz konusu isim, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkesi denetlemek, ateşkese yönelik ihlâlleri kayıt altında tutmak, Azerbaycan ile Ermenistan'ın problemlerini ve bildirimlerini değerlendirmek, ateşkese yönelik ihlâlleri önlemek için çalışma yürüteceğine dikkat çekti.

Fomin: Huzur ve barış için önemli

Fomin, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin Dağlık Karabağ'da huzur ve barış için önemli olacağını belirterek, burada faaliyet gösterecek olan askerlere başarı diledi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı 27 Eylül 2020 tarihinde başlamış, 10 Kasım 2020 tarihinde sona ermişti. Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan 300 civarında yerleşim birimini kurtarmıştı. Savaşın sonunda Ermenistan, Kelbecer, Laçın ve Ağdam şehirlerinden çekileceğine dair anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin denetimini gerçekleştirmek için gözetleme merkezinin kurulacağı ifade edilmişti.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi denetlemek üzere kurulacak olan Türk-Rus Ortak Merkezi hakkındaki mutabakat zaptı, 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı. Söz konusu mutabakat zaptını imzalayan taraflar Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Şoygu olmuştu. Aliyev, söz konusu merkez tarafından ateşkesin takip edileceğini belirterek, bölgesel iş birliği açısında bunun önem taşıdığını ifade etmişti.

60 Türk askeri ve 60 Rus askeri bulunacak

Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam şehrinde inşa edildi. Dört hektar alana inşa edilen merkezde, İHA (insansız hava aracı) personeli dâhil olmak üzere 60 Türk askeri ve 60 Rus askeri bulunacak. 65 modüler tipli hizmet ve yaşam bölgesinin bulunduğu merkezde, kilise ve mescit de var. Azerbaycan askerleri tarafından söz konusu merkezin güvenliği sağlanacak.

Ermeniler ateşkesten sonra Ağdam'ı terk etmişti

10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin ardından Ermenistan askerleri, Ağdam şehrinden ayrılmıştı. Ermenistan tarafından 27 yıldır işgal altında tutulan Ağdam şehrini Ermeni halkı da terk etmişti. Azerbaycan ordusu, 20 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan askerlerinin geri çekilmesi üzerine Ağdam'a girmek üzere harekete geçmişti. Azerbaycan ordusu, tanklar ve zırhlı araçlarla Ağdam şehrine girmişti. Dağlık Karabağ'ın doğusunda bulunan şehir, Azerbaycan ile Ermenistan arasında tampon olmuştu.

Ağdam 1993 senesinde işgal edilmişti

Ermenistan ordusu, SSCB'nin dağılması üzerine Azerbaycan topraklarını hedef almıştı. 1993 senesinde Ermenistan ordusu Ağdam şehrine girmişti. İşgalden önce Ağdam şehrinde 143 bin Azerbaycan Türkü vardı. Şehrin savunması sırasında yaklaşık 5 bin Azerbaycan Türkü şehit olmuştu. Ağdam şehrinin yüzde 73'e yakın bir kısmı Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Bunun üzerine Ermeniler de Ağdam şehrine yerleştirilmiş, işgal döneminde söz konusu şehirde yer alan çok sayıda tarihî ve kültürel eser tahrip edilmişti.

Evleri yakmışlardı

10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkesten sonra Ermeniler, Ağdam şehrine zarar vermeyi sürdürmüştü. Söz konusu şehirde evler yakılmıştı. Hayvanlar öldürülmüş ve ağaçlar kesilmişti. Ağdam şehrinin altyapısına da Ermeniler tarafından zarar verildiği görülmüştü. Azerbaycan ordusunun şehre girmesinden sonra 200 binden fazla Ağdamlının kendi topraklarına dönebileceği ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 16:26