Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Rakamlarını Açıkladı! Tek Kişinin Yaşam Maliyeti 3 bin 296 lira!

Türk-İş tarafından yeni rakamlar açıklandı. Enflasyon ve hayat pahalılığı arttıkça aile bütçesindeki denge de giderek bozuluyor. Dolar kurunda son günlerde yaşanan artış da eklenince tüm bunlara açlık ve yoksulluk sınırındaki rakamlar bir kez daha değişti. İşte şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı;

Dört kişilik ailenin ihtiyaçları her geçen gün daha da pahalılaşmakta. Enflasyon ve hayat pahalılığı salgının etkileriyle birleşince vatandaşlar daha da zorlanır oldu. Şubat ayı oranları da hiç iç açıcı değil. Ailelerin gıdaya ayrıldıkları bütçe her ay artıyor. Bu ayda dört kişilik bir ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yine artış gösterdi. %2,53 artan temel gıda ihtiyacını diğer ihtiyaçlar da takip etti.

Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı artarken ise vatandaşların maaşları sabit kaldı. İşte Türk- İş tarafından açıklanan son veriler;

Türk- İş tarafından açıklanan son rakamlara göre ise dört kişilik bir ailenin sadece temel mutfak masrafı 2 bin 719 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin hemen altında olan bu miktar ise ailenin sadece temel gıda masrafları için ayırması gereken net ücret. Eğer ailede 2’den fazla çocuk varsa ya da aile kira ödüyorsa ne yazık ki açıklanan rapora göre açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor demek.

Ailenin gıda, giyim barınma sağlık ve eğitim gibi diğer temel yaşam masrafları da işin içine katılınca ise çıkan rakam 8 bin 857. Yani ülkemizdeki bugünkü yoksulluk sınırı 8 bin 857 Türk lirası. Anne ve babanın çalıştığı iki kişilik bir aile bile ne yazık ki yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Türk-İş raporuna göre ise tek başına yaşayan bekar bir bireyin yaşam maliyeti ise 3 bin 297 Türk lirası etmekte. Asgari ücretin hemen üstü olan maliyet bir kişinin ucu ucuna hayatta kaldığı anlamına geliyor.

GIDA MASRAFLARI ARTTI

Türk-İş raporuna göre ise başkent Ankara’da yaşayan bir aile bir önceki aya göre mutfak masrafına %2,53 oranda daha fazla para ayırmak zorunda.

2021 yılının başından bu yana ise yaşanan artış %4,98 oranında. Gıda enflasyonu ise yıllık oranda %20,44 yükseldi.

YAŞANAN ENFLASYON HİSSEDİLİYOR

Türk-İş tarafından açıklanan rapora göre ise enflasyonu en çok dar ve sabit gelirli aileler hissediyor. Gıda enflasyonu ise aileyi en çok zorlayan grup.

Türk-İş raporuna göre ise vatandaşların temel sorunu gelirlerinin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor oluşu. Hayat pahalılığı sabit ve asgari ücretliler için dayanılmaz noktada olduğu raporda açıkça belirtildi.

TÜRK-İŞ 2021 ŞUBAT AYI SONUÇLARI;

Türk-İş tarafından yapılan araştırmaları derlemek gerekirse;