Türk Hackerlar, Çinli Aşı Şirketi Sinovac’ı Hackledi, Türkistan Bayrağı Koydu

Çinli Sinovac şirketi, Türkiye’de koronavirüs aşısı konusunda tercih edilmesi nedeniyle çok gündemde. Ancak Sinovac bu defa aşıları ile değil web sitesiyle konuşulacak. Root Ayyıldız adlı bir hack grubu tarafından, Çinli Sinovac şirketinin web sitesi hacklendi.

‘Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun’

Hacker grubu, Sinovac şirketinin ana sayfasında bir Türkistan bayrağına yer verdi ve şu ifadeleri ekledi:

“Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur”

Saldırı sonrası site normale döndü

Sinovac’a yapılan siber saldırının ardından site, sabah saatlerinde bu mesajları içerse de sonrasında normale döndü. Çin’in koronavirüs aşısını üreten Sinovac şirketi ile ilgili geçtiğimiz günlerde, Türkiye’ye aşı temininde şart olarak bazı Uygur vatandaşlarının Çin’e iadesi talep edildiği iddia edilmişti.