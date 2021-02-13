Türk ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri revize edildi!

Türk ekonomisinin 2020 ve 2021 senelerine ilişkin büyüme beklentileri JP Morgan tarafından revize edildi. JP Morgan tarafından konu hakkında bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda, Türkiye'de iç talebin koronavirüs kısıtlamalarına rağmen 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde ciddi derecede direnç gösterdiği ifade edildi.

Türk ekonomisinin 2020 büyüme beklentisi ne oldu?

2020 senesine ilişkin Türk ekonomisinin yüzde 1,1 olan büyüme beklentisi yüzde 1,9 oldu. JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, büyüme rakamları "Türkiye'de faaliyet yürüten özel sektörün esnekliğini ve gücünü gösteren yukarı yönlü müjdeler" olarak nitelendirildi. Raporda, Türkiye'nin geçmiş senelerde krizlerin üstesinden gelme tecrübesine dikkat çekildi. Türkiye'nin koronavirüs sürecinde diğer ülkelere göre daha iyi durumda olmasının şaşırtmadığı ifade edildi.

Türk hükümetinin öncülüğünde 2020 senesinin ilk yarısında kredi büyümesinin gerçekleştiği belirtilen raporda, böylece ekonominin koronavirüsün olumsuz etkilerini en hafif şekilde atlatabilmesine katkı sağlandığı kaydedildi.

Türk ekonomisinin 2021 büyüme beklentisi ne oldu?

Raporda, 2021 senesine ilişkin Türk ekonomisinin yüzde 3,3 olan büyüme beklentisi yüzde 4,6 oldu. Toplu aşılama programına ve turizm sektörünün duruma ilişkin hedefler değerlendirildiğinde söz konusu ekonomide 2021 senesinde daha fazla büyüme gerçekleşebileceği aktarıldı.

Üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

- Türk ekonomisi 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyüdü. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı meydana getiren faaliyetlere bakıldığı zaman zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde sigorta ve finans faaliyetleri 2019 senesine kıyasla yüzde 41,1 artarken, iletişim ve bilgi faaliyetleri yüzde 15,0 artış kaydetti. Sanayi yüzde 8,0 artarken, inşaat yüzde 6,4 ve tarım yüzde 6,2 artış gösterdi. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,0 artarken, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8 artış kaydetti. Sosyal hizmet, insan sağlığı ve eğitim faaliyetleri ile kamu yönetimi faaliyetleri yüzde 2,4 arttı. Hizmetler de yüzde 0,8 arttı. Meslek, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise 2019 senesine göre yüzde 4,5 oranında azalma kaydetti.

- 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tahmini cari fiyatlarla 2019 senesinin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 22,6 oranında arttı. Böylece 1 trilyon 419 milyar 483 milyar lira oldu. 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tahmini cari fiyatlarla ABD (Amerika Birleşik Devletleri) doları temelinde 197 milyar 377 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde devletin nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 senesinin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 senesinin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 22,5 oranında artış gösterdi.

- 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ithalatı, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 senesinin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 15,8 oranında arttı. 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 senesinin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 22,4 oranında azaldı.