Turizmi canlandırmak için evden çalışanlara bir senelik vize veriyorlar!

Koronavirüs birçok ülkenin ekonomisini derinden sarstı. Seyahat yasaklarının getirilmesi sonucu özellikle de turizm sektörü ciddi bir darbe yedi. Bunun üzerine bazı ülkeler tarafından turizme canlılık kazandırmak amacıyla ilginç yöntemler bulundu. Ekonomisi sarsılan ülkelerden biri de Barbados oldu.

Bir senelik vize kararı

Barbados, ekonomiyi iyileştirebilmek için evden çalışan kişilere bir senelik vize vermeye yönelik bir karar aldı. Söz konusu vizenin 2 bin dolara alındığı ifade edildi. Tek kişilik vizeler 2 bin dolara alınırken, aile vizeleri ise 3 bin dolara alınıyor. Barbados'tan vize alabilmek için senede 50 bin dolarlık gelir şartı var. Koronavirüsün başlangıcından beri Barbados'a söz konusu vize kararının ardından 3.000 insan geldi.

"Tatilde gibi hissediyorum"

İskoçya'dan Karayipler'e gelen bir çift hayatından oldukça memnun. İşi bıraktığını belirten Gillian Todd, eşinin bilgisayar yazılımcısı olduğunu söyledi. Gillian Todd, eşiyle beraber Karayipler'e bir seneliğine geldiğini söyledi. Tüm eşyalarını bir depoya götürdüklerini ve yanlarında çok az eşyayla Karayipler'e geldiklerini ifade eden Gillian Todd, 14 gün boyunca karantina altında tutulduklarını belirtti. Gillian Todd, eşi Jim Todd'un saat 05.00 ile saat 13.00 arasında çalıştığını kaydederek, günün kalan kısmında ise keyifli vakit geçirdiğini aktardı. Kendisinin de tatilde gibi hissettiğini belirten Gillian Todd, arkadaşlarıyla buluşup gezdiğini ve yogayla ilgilendiğini söyledi. Gillian Todd, plajların muhteşem olduğunu ifade etti.

"Denizin ve güneşin tadını çıkarsınlar"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Barbados Başbakanı Mottley, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde çalışma düzeninin değişikliğe uğradığını aktardı. Mottley, birçok insanın artık evden çalıştığına dikkat çekerek, bir yıl boyunca insanlara Barbados'tan çalışma güvencesi verdiklerini belirtti. Mottley, ülkeye gelecek kişilerin bir sene boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarabileceklerini söyledi.

Barbados'ta koronavirüs bilançosu

Barbados'ta şimdiye dek 1.427 vaka tespit edilirken, 1.057 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 10 kişi koronavirüsten öldü. Koronavirüs tablosuna bakılırsa evden çalışan kişiler için Barbados harika bir seçenek gibi duruyor.

Barbados, turizm bakımından dünyanın en popüler ülkelerinden biri. Söz konusu ülkenin GSYH'sinin yüzde 40'ının turizm sektöründen geldiği biliniyor. Barbados'ta istihdamın yüzde 30'unun da turizm sektöründe yer aldığı ifade ediliyor. Barbados'un 2019 senesinde yaklaşık 1 milyon turisti konuk ettiği ancak 2020 senesinde koronavirüs sebebiyle sıkıntılı bir süreç yaşandığı kaydediliyor. Barbados'a girişlerde koronavirüs testi uygulanıyor. Testin negatif çıkması durumunda ülkeye kabul gerçekleşiyor. Havalimanında maske kullanımı mecburi.

Türkiye'den Barbados'a nasıl gidilir?

Barbados'a doğrudan uçuş yok. Barbados'a uçuşu olan ülkelere gidilmesi ve aktarma yapılması gerekiyor. Yurt dışı merkezli hava yollarına ait nadir olan uçuş seferlerine bakılarak İstanbul Havalimanı'ndan da yolculuk edilebilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 17:37