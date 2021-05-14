Turizm Çalışanlarına 'Ben Aşılıyım' Maskesi! Olay Çığ Gibi Büyüdü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarafından paylaşılan video bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Go Türkiye' isimli hesabından 'Ben aşılandım' konulu bir video paylaştı. Videoda turizm çalışanlarının ise "Aşılıyım" yazılı maskelerden taktığı görüldü. Turizm çalışanlarının önümüzdeki yaz sezonu için bu tarz maskeler takacağı iddiası ortalığı karıştırdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Meral Akşener'den de tepkiler ardı ardına gelirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da videoyu eleştiri yağmuruna tuttu. Tepki toplayan video bir süre sonra hesaptan silindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapmış olduğu açıklamada tepki toplamıştı. Çavuşoğlu,, "Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demiş tepki toplamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş oldu 'Go Türkiye' adlı hesaptan video paylaşımı yaptı. Videoda, turistlerin göreceği Turizm çalışanı Türklerin "Ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi.

"Bu Nasıl Bir Rezilliktir?"

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener de Twitter üzerinden paylaşılan videoya tepkisini göstererek şu cümleleri kurdu, "Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.

"Şimdi Sıra Buna mı Geldi?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Turistin göreceği herkesi aşılayacağız" diyerek milletle alay etmeniz yetmedi; şimdi "aşılandım" maskeleriyle milleti etiketlemeye mi sıra geldi. Bu nasıl bir rezilliktir?" açıklamasını yaptı..

Gelen Tepkilerin Ardından Video Silindi

Videoya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. kullanıcılar, Türk halkının bu kadar aşağılanmaması gerektiğini paylaşımlarında ifade etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da olumsuz eleştirilerilerin ardından, Bakanlık gelen tepkiler fark edince videoyu hesabından kaldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Açıklaması Tepki Topladı

Bakan Çavuşoğlu,"Tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demiş tepki toplamıştı.